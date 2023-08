Questa sorprendente abitudine può salvarti la vita se devi guidare a lungo

Ore e ore alla guida, in estate soprattutto può capitare. Ecco un’abitudine da prendere per i lunghi viaggi in auto, a prescindere dall’età

Ci sono persone che devono guidare tanto per lavoro. In estate, poi, con i viaggi on the road, le ore alla guida possono aumentare vertiginosamente. A prescindere dal piacere o meno che possiate provare per il fatto di dover guidare a lungo, sappiate che c’è un’abitudine che vi conviene prendere e che può salvarvi la vita.

Si tratta di un consiglio che diamo sulla scorta delle evidenze scientifiche e che è valido per chiunque, a prescindere dall’età. Ma è un abitudine che chiunque dovrebbe seguire se deve affrontare lunghi viaggi alla guida. Stare seduti in macchina per ore e ore può interrompere il flusso sanguigno nel corpo, portare alla disidratazione e contribuire alla formazione di coaguli. Il rischio per la nostra salute è evidente.

Addirittura gli esperti parlano di rischi seri di sviluppare una trombosi venosa profonda, che è una sorta di coagulo di sangue che si forma nelle vene profonde delle gambe. Quando ci si muove, i muscoli del polpaccio e della coscia spingono il sangue dalle vene profonde del corpo verso il cuore. Dopo alcune ore in macchina, il sangue inizia a raccogliersi nelle vene della parte inferiore delle gambe e dei polpacci, quindi i muscoli non si contraggono più normalmente. Il coagulo così può propagarsi e creare non pochi problemi.

Ore alla guida: l’abitudine che può salvare la vita

La trombosi venosa profonda si verifica quando si forma un coagulo in una vena profonda all’interno del corpo, come nella parte inferiore della gamba o nella coscia.

La trombosi può poi migrare e spostarsi verso le arterie principali dei polmoni, portando a una embolia polmonare. Malore che può portare alla morte è che è contraddistinta da mancanza di respiro, dolore toracico, stordimento e vertigini, tosse e dolore alla schiena.

Gli esperti considerano quindi fondamentale fare delle pause durante il viaggio e prestare attenzione ai segni e ai sintomi di un coagulo, indipendentemente dalla salute generale. Ovviamente, persone anziane e con una storia clinica alle spalle sono più a rischio, ma in realtà quest’abitudine dovremmo prenderla tutti.

E, allora, per alleviare i rischi, il consiglio è, di tanto in tanto, fermarsi, uscire dall’auto e sgranchirsi le bambe. Potrebbe essere utile farlo ogni ora circa: così facendo i muscoli delle gambe si contraggono e mantengono la circolazione sanguigna venosa in movimento in modo efficiente.