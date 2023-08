“Qual è il tuo segreto?”: il post di Sophie Codegoni scatena i fan

Sophie Codegoni si mostra nuovamente sui social e molti follower le chiedono quale sia il segreto: ecco i commenti.

Protagonista assoluta sui social, Sophie Codegoni aumenta la sua popolarità ogni giorno che passa, più felice che mai non soltanto per il successo avuto nel mondo lavorativo, ma anche e soprattutto per l’aver sperimentato la maternità per la prima volta.

L’incontro al Grande Fratello Vip con Alessandro Basciano le ha cambiato la vita: i due si sono innamorati nella casa di Cinecittà e, a più di un anno di distanza dalla fine del GF Vip 6, hanno formato una meravigliosa famiglia insieme. In quest’estate 2023, tra un impegno lavorativo e l’altro, non perdono l’occasione di godersi momenti di vacanza insieme alla loro piccola Céline, ad oggi di pochi mesi.

Pronta per ritornare nel ruolo di Bonas di Avanti un altro! e magari chissà, lanciarsi anche in qualche altro progetto televisivo, l’ex-tronista di Uomini e Donne non manca di mostrare tutta la sua gioia ai fan, oltre che una forma fisica perfetta a pochissimo tempo dal parto. Sui social, in tanti si chiedono proprio quale sia il segreto della showgirl, che in bikini e non, di recente, ha sfoggiato il suo corpo marmoreo.

Sophie Codegoni, dolci momenti in famiglia e fisico perfetto: i commenti dei fan

Tramite un nuovo post sul suo profilo Instagram, Sophie Codegoni ha pubblicato una serie di foto direttamente dal Salento, in Puglia, dove il compagno Basciano ha anche suonato. Per le strade di Gallipoli tiene mano nella mano il suo compagno, con la piccola Céline nella carrozzina.

“Le serate più belle❤️” scrive la showgirl nella didascalia del post, mentre nella foto si mostra innamorata e sorridente. Un bellissimo quadretto familiare che ha subito raccolto tantissimi like da parte dei follower, molti dei quali sono rimasti per l’ennesima volta stupiti dall’impeccabile forma fisica della Codegoni, impegnata col parto solamente lo scorso maggio. Come si vede, la Bonas di Avanti un altro! indossa dei lunghi pantaloni bianchi e solamente un top cortissimo, a coprire il florido décollété lasciando scoperte ventre e spalle.

“Il segreto di restare così in forma dopo pochi giorni dal parto?” chiede una fan, così come diversi altri; al momento la Codegoni non ha ancora risposto, ma il suo corpo statuario è ben visibile nei vari post, compresi quelli dove indossa il bikini. Un’estate veramente indimenticabile per l’ex-gieffina, pronta ad essere sempre più protagonista non solo sul web, ma anche sul piccolo schermo; nel cuore, tantissimo amore per la meravigliosa famiglia costruita.