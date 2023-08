Non passano mai di moda e sono perfetti per il mare e per uscire, anche quest’anno sono un must

Hai già comprato i tuoi nuovi shorts? Non puoi farne a meno neppure quest’anno: ecco quelli di tendenza dell’estate 2023.

Non passano mai di moda e sono perfetti sia per andare al mare, che per uscire. Anche quest’anno sono un must have irrinunciabile della bella stagione.

Non c’è estate senza un paio di pantaloncini nuovi, e che tu sia una di quelle che li mette solo di giorno, o invece che tu sia una vera e propria shorts addicted non puoi non conoscere quali sono quelli davvero di moda quest’anno.

Shorts, quelli di tendenza dell’estate 2023

Si tratta di un capo d’abbigliamento che non smette mai di piacere e di essere indossato dalle donne di tutte le età, soprattutto in estate, e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Dal tempo libero alla passeggiata in campagna, dalla giornata al mare, alla gita in barca, dalla piscina alla discoteca, dalla cena informale all’aperitivo in spiaggia, insomma, gli shorts sono il must have di stagione, e quest’anno ce ne sono alcuni davvero irresistibili.

In particolare quelli in jeans sono i più versatili, e anche i più gettonati. Ce ne sono a farfalla e con elastico in vita, strappati, sfrangiati, a bermuda e chi più ne ha più ne metta. Ecco i pantaloncini da acquistare subito:

8 by YOOX ha realizzato i suoi Organic cotton denim shorts a vita alta e con ricami colorati che richiamano la frutta tropicale. Il prezzo scontato è di 48,00 euro.

ha realizzato i suoi a vita alta e con ricami colorati che richiamano la frutta tropicale. Il prezzo scontato è di Stradivarius. I Pantaloncini in denim nero strappati del noto brand di moda a buon prezzo, quest’anno costano solo 19,99 euro in saldo.

I Pantaloncini in denim nero strappati del noto brand di moda a buon prezzo, quest’anno costano solo euro in saldo. Ovs ha introdotto nella collezione estate 2023 un paio di shorts in denim sfrangiati bellissimi, comodi e adatti a ogni outfit. Prezzo in saldo 25 euro.

ha introdotto nella collezione estate 2023 un paio di shorts in denim sfrangiati bellissimi, comodi e adatti a ogni outfit. Prezzo in saldo Zara per la collezione dell’estate 2023 ha realizzato una mini gonna pantalone a portafoglio, con la parte anteriore incrociata, e bottoni a scomparsa. si chiude sul davanti ed è disponibile in tre lavaggi di denim diversi. Prezzo al pubblico 29,95 euro.

per la collezione dell’estate 2023 ha realizzato una con la parte anteriore incrociata, e bottoni a scomparsa. si chiude sul davanti ed è disponibile in tre lavaggi di denim diversi. Prezzo al pubblico H&M. Gli shorts di jeans a vita alta con risvolto sono così comfy da essere destinati a rappresentare il capo d’abbigliamento più indossato della stagione. Si guadagneranno un posto speciale nel vostro armadio. Prezzo scontato 15,99 euro.

Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta, perché gli shorts si confermano anche quest’anno il capo d’abbigliamento basic di qualsiasi outfit estivo. Ce ne sono tantissimi, di tendenza, allegri, perfetti in questo periodo dell’anno dove la parola d’ordine è freschezza, unita al comfort, e magari a tessuti organici e traspiranti.