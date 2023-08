Meghan Markle, spunta solo ora il suo vero nome: incredibile ma vero

È spuntato solo ora il nome vero di Meghan Markle. Un dettaglio che in pochissimi conoscevano: ecco come si chiama la duchessa per davvero.

Tutti noi l’abbiamo conosciuta come Meghan Markle, fin da quando era una delle protagoniste della serie tv Suits. Poi più formalmente, dopo il matrimonio con il principe Harry, è nota come la Duchessa del Sussex, ma il nome sul suo certificato di nascita è completamente diverso.

Uno dei personaggi più popolari e di successo al mondo è senza alcun dubbio Meghan Markle. Una fama esplosa in tutto il pianeta quando si è legata al secondogenito dell’attuale Re d’Inghilterra e della defunta principessa Diana. Una star riconoscibile e seguita da milioni di persone in tutti e cinque i continenti.

Più formalmente, viene riconosciuta, come anticipato, con il nome di Duchessa del Sussex dopo aver ottenuto un titolo reale il giorno in cui ha sposato il principe Harry nel maggio 2018. Tuttavia, non tutti sanno che Meghan è il suo secondo nome, perché i suoi documenti rivelano un’altra verità.

Meghan Markle, ecco qual è il nome intero della Duchessa

Il mondo l’ha conosciuta con il nome di Meghan Markel ed è stata un’attrice e influencer abbastanza popolare negli Stati Uniti. La fama planetaria, però, l’ha avuta fin dal giorno in cui è uscita allo scoperto la notizia della sua relazione con il principe Harry, con il quale è diventata mamma di Archie e Lilibeth.

Una delle curiosità più interessanti sulla Duchessa, però, riguarda il suo nome. Nell’agosto del 1981, quando è nata, i suoi genitori mamma Doria e papà Thomas l’hanno ufficialmente chiamata Rachel Meghan. È questo il nome per intero presente in tutti i suoi documenti.

Nonostante questo, però, sia la madre che il padre l’hanno sempre chiamata Meghan, così come i suoi amici, anche se alcuni l’hanno abbreviata in Meg. Ironicamente, la sorte ha voluto che Rachel era il nome del suo personaggio nel popolare dramma legale di grane successo Suits.

Per coincidenza, inoltre, anche il principe Harry non si chiama così, o almeno, non è proprio il suo nome esatto. Tecnicamente, il nome del secondogenito di Carlo e Diana in realtà è Henry. Il suo nome completo, infatti, è Henry Charles Albert David, che si ritiene sia stato scelto da sua madre, la “principessa del popolo”.