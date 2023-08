Federica Nargi fa alzare la temperatura: un’altra foto di spalle da bollino rosso

Federica Nargi in costume alza immediatamente la temperatura: la foto di spalle è da bollino rosso, web in tilt.

Come tante altre regine di bellezza del nostro mondo dello spettacolo, anche Federica Nargi è diventata popolare in televisione come velina di Striscia la Notizia; sono ormai passati più di dieci anni da quando ballava sul bancone del tg satirico di Canale 5, ma l’amore del pubblico è lo stesso, anzi aumentato.

Aumentata è anche la bellezza della Nargi, maturata sia come donna che come artista e anche diventata mamma: seguitissima sui social, è in attesa di nuovi progetti televisivi dopo aver partecipato, di recente, come concorrente a Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Non mancano comunque le attività lavorative alla showgirl, molto coinvolta nel mondo della moda come testimonial; di fatto, è a tutti gli effetti anche un’influencer, con un seguito di più di 4 milioni di follower su Instagram. In quest’estate 2023, ha già più volte infiammato l’atmosfera con scatti bollentissimi, ma questa volta mostrandosi in barca sembra davvero da bollino rosso: visione divina, tutti pazzi per lei.

Federica Nargi, in barca di spalle: la foto è bollentissima

Considerata da tantissimi come una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano, Federica Nargi lascia sempre tutti i suoi fan a bocca aperta. Nel nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram si è mostrata direttamente in barca, mentre ammira il panorama mozzafiato: tutti gli occhi, però, sono su di lei.

Il bikini bordeaux esalta pienamente il corpo marmoreo dell’ex-velina che, seduta di spalle, offe una visione da sogno; in primo piano il lato B marmoreo, per una sensualità in grado di alzare immediatamente la temperatura del web, mandando i fan in tilt. Come al solito è boom di like al post della Nargi, così come a migliaia i commenti arrivati per lei: i suoi follower la amano alla follia e non mancano mai di dimostrarlo.

“C’è chi ha zoommato e chi mente” scrive un fan, mentre un altro afferma sicuro: “Tutte a casa dalla prima all’ultima. Di un altra galassia letteralmente“. Arrivano poi anche i complimenti di Cecilia Rodriguez, che esprime la sua ammirazione con una battuta: “Ma tutto bene ? Mamma mia mamma mia …… se mi piacessero le donne , sarei già con te ajajaajajajajaja 🤍🤍🤍🤍🤍“ le parole di “Cechu”, una che di bellezza e sensualità ne sa qualcosa. In barca, la Nargi è una vera e propria dea.