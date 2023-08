Creme antirughe, basta buttare soldi e tempo: ecco quelle che funzionano davvero | La verità

Scopri le migliori creme antirughe per evitare di buttare ancora soldi e tempo: queste funzionano davvero, la lista completa.

Ormai è consuetudine affidarsi a delle creme per migliorare il nostro aspetto, soprattutto se parliamo di creme antirughe. Queste creme hanno il potenziale di migliorare la qualità della vostra pelle riducendo le rughe e i segni del tempo. Molte donne e uomini adulti le usano ormai da anni, ma molte purtroppo non adempiono correttamente alla loro funzione, promettendo risultati che non arrivano mai.

In questa lista che andremo a stilare però, sono contenute le migliori creme anti-age del mercato, che cvi permetteranno non solo di vedere i risultati, ma di risparmiare anche soldi e tempo spesi purtroppo dietro a molte creme che non sono efficaci. Scopriamo quali sono.

Attenuare e rendere meno visibili le rughe con un prodotto cosmetico è possibile. Gli esperti dicono che non basta leggere sulla confezione la dicitura antirughe per avere la certezza che il prodotto sia efficace. Bisogna invece controllare che negli ingredienti ci sia un principio attivo importante e indispensabile contro le rughe e i segni del tempo. Un principio attivo realmente capace quindi di svolgere la funzione proposta. Ma come bisogna scegliere allora una crema antirughe? Ecco le migliori.ù

Le migliori creme antirughe: fidati solo di loro e i risultati arriveranno presto

I principi attivi che sono indispensabili per far sì che queste creme funzionino davvero sono diversi tra loro, ma tutti realmente efficaci. Il primo è sicuramente la vitamina C, che è ricca di antiossidanti ed è considerato un elemento molto efficace per le pelli mature. Il retinolo invece, importante quanto la vitamina C, svolge un’altra funzione: supporta il ricambio cellulare nel miglior modo possibile. Gli acidi esfolianti non possono mancare perché aiutano a sostituire gli strati di cellule superficiali per dare il benvenuto a quelle nuove. I peptidi: rendono la cute più soda e liscia. Il coenzima Q10 riduce la profondità delle rughe. La rosa canina, infine, agisce in profondità svolgendo un’azione anti-età.

La prima che vogliamo consigliare è la crema Resurgence Retinol Youth Renewal Serum di Murad. Un siero in realtà, che con una tripla formula al retinolo agisce in profondità riducendo i segni del tempo. Costa 125 euro. La seconda crema è la Smart Night Clinical MD Multi-Dimensional Repair Treatment Retinol di Clinique, che con un trattamento riparatore sempre al retinolo. Prezzo: 72 euro.

Premium La Crème Voluptuose Anti-Àge Absolu di Lierac contrasta i segni dell’invecchiamento grazie ad acido ialuronico e burro di karité. OXYGEN GLOW Crema Perfezionatrice Illuminante di Filorga attenua le imperfezioni e garantisce una pelle levigata. Costa 32,70 euro. Infine, come trattamento alla vitamina C consigliamo un prodotto efficace ed economico: la polvere Vitamin C 100% L-Ascorbic Acid Powder di The Ordinary, che uniforma l’incarnato e riduce le discromie. A soli 7,99 euro.