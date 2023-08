Come svegliarsi presto al mattino e sentirsi ugualmente riposati: consigli per migliorare la qualità del risveglio.

Il risveglio precoce può avere benefici per la salute mentale, ma non è necessario alzarsi alle 4 del mattino per essere produttivi. Ci sono alcuni piccoli segreti su come dormire bene e soprattutto, svegliarsi bene, e le due cose sono estremamente collegate.

Per migliorare le abitudini mattutine, è fondamentale mantenere una buona igiene del sonno: vediamo ora alcuni consigli su come farlo.

Svegliarsi presto ma riposati: ecco come

L’igiene del sonno consiste ad esempio nell’evitare gli schermi e limitare l’assunzione di caffeina e pasti pesanti a tarda sera. Anche un ritmo di sonno costante aiuta a mantenere un buon equilibrio circadiano. All’alba, l’esposizione alla luce del sole può aiutare a sentirsi più svegli, quindi svegliarsi presto potrebbe in realtà aiutare. Se si ha problemi a dormire, la melatonina può essere utilizzata a breve termine per problemi di sonno temporanei, ma è importante consultare un professionista sanitario. Anche semplicemente l’uso di maschere per gli occhi o tende oscuranti può migliorare la qualità del sonno.

Svegliarsi presto può avere vantaggi per la salute mentale, ma non bisogna seguire schemi rigidi. Migliorare le abitudini notturne e privilegiare il sonno aiuta a ottenere un risveglio migliore. Tuttavia, è importante considerare il contesto personale e sociale nella ricerca di un risveglio più precoce. Il sonno adeguato è un privilegio per molti. In sintesi, non dormiamo tutti allo stesso modo.

Svegliarsi presto può migliorare lo stress, l’ansia e la depressione, soprattutto se si dedicano attività significative al mattino. Può essere reso meno difficile avendo qualcosa di piacevole da fare al mattino, come un pasto sano, meditare o ascoltare musica che ci attiva. L’esposizione alla luce del sole al mattino può aiutare a svegliarsi più facilmente, così come l’utilizzo di sveglie con simulazione di alba.

In ogni caso però, l’ottimizzazione dell’ambiente notturno è cruciale: evitare luce eccessiva durante il sonno, utilizzare maschere per gli occhi o tende oscuranti e migliorare la qualità dell’aria con purificatori possono aiutare. La regolarità del sonno è fondamentale, ma le esigenze di sonno variano da persona a persona. La verità è che il consiglio veramente valido per svegliarsi riposati, è dormire bene, e per farlo bisogna curare un po’ le nostre abitudini attorno alla nostra igiene del sonno.