WhatsApp, rivoluzione epocale: la funzione che non avevi mai visto prima

C’è una rivoluzione storica in arrivo su WhatsApp. Ecco la funzione che non avevate mai visto prima, sta per arrivare

WhatsApp è di gran lunga la piattaforma di messaggistica più apprezzata ed utilizzata al mondo. Pensate che ogni giorno si contano milioni di utenti connessi, che sfruttano le varie caratteristiche dell’app per poter inviare foto, video, contenuti testuali, audio, ma anche chiamate, videochiamate e tanto altro per poter comunicare con amici, parenti e colleghi.

Il team di sviluppatori sta continuando a lavorare per andare incontro alle esigenze degli utenti, con nuove feature che potrebbero arrivare molto presto per rendere l’intera esperienza ancor più completa per tutti. In particolare, si parla di una vera e propria rivoluzione epocale che presto entrerà a far parte degli smartphone di tutti. Ecco di cosa si tratta, a breve potrebbe esserci il rollout globale per tutti.

WhatsApp, ecco i dettagli sulla nuova funzione in arrivo

Tantissime novità in arrivo su WhatsApp. Il team di sviluppatori dell’azienda di Zuckerberg ha in mente alcune funzioni a tratti rivoluzionarie che puntano a cambiare per sempre il modo di comunicare tra gli utenti. In particolare, ce n’è una che è stata di recente annunciata e che presto arriverà sia su iOS che su Android.

In particolare, Mark Zuckerberg ha comunicato che presto arriveranno i videomessaggi istantanei. Un po’ come succede già con Telegram, questa feature permetterà di registrare e condividere brevi video personali direttamente nelle chat. Un po’ come già succede con i messaggi vocali, ma con la differenza che sarà possibile anche far vedere ciò che si s ta inquadrando. “I messaggi vocali hanno cambiato il modo di comunicare per via della possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza. Ora puoi anche registrare e condividere brevi video personali direttamente in chat“ si legge nell’annuncio.

Entrando più nello specifico, questi videomessaggi avranno una durata massima di 60 secondi e potranno essere avviati direttamente da un pulsante dedicato che si troverà nell’interfaccia della chat. “Pensiamo che sarà un modo divertente per poter condividere momenti con tutta l’emozione che trasmettono i video. Ma anche per augurare buon compleanno, ridere a una battuta o dare una buona notizia” continua il comunicato di annuncio.

Per inviare un videomessaggio, sarà come per un audio. Toccando il pulsante dedicato si passa alla modalità video, e c’è anche la possibilità di scorrere verso l’alto per registrare il video automaticamente. La riproduzione sarà senza audio in automatico, mentre cliccandoci sopra partirà anche il suono.