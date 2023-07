Test della personalità: scegli la candela del colore che preferisci e scopri qual è il tuo stato d’animo

Il test di oggi svelerà lo stato d’animo semplicemente scegliendo la candela preferita in base al colore. Fate la vostra scelta.

Nero, rosso e viola, questi i colori tra cui scegliere d’istinto quello che più piace e attira. Sapevate che le emozioni sono collegate alla visione di uno specifico colore? La psicologia dei colori studia gli effetti emozionali ed emotivi delle diverse tonalità sulle persone in ogni situazione della vita.

Ognuno di noi interpreta un colore in maniera personale, vi associa un significato e una percezione. Ecco perché due individui in uno stesso ambiente possono avvertire sentimenti differenti.

I colori influenzano lo stato mentale e fisico. Quelli caldi – rosso, arancione, giallo – suscitano emozioni varie dal calore alla rabbia, dalla tranquillità all’ostilità. Quelli freddi – blu, viola, verde – spingono più verso la calma o la tristezza. Nel test che proponiamo oggi ci sono tre candele di diversi colori. Il vostro stato d’animo attuale vi porterà ad una precisa scelta. Scopriamo quale e qual è il profilo corrispondete.

Tre candele e un test sullo stato d’animo, fate la vostra scelta

I test della personalità attirano gli utenti perché consentono loro di approfondire la conoscenza con il proprio IO. Un gioco di pochi minuti per cogliere una o più sfaccettature del carattere o, in questo caso, dello stato d’animo che potrebbero rimanere nascoste o non comprese.

Nero, rosso o viola, quale colore della candela scegliete istintivamente?

Se hai scelto il nero stai vivendo un periodo di nervosismo. Ti arrabbi facilmente anche per questioni prive di importanza. Perdi il controllo non riuscendo, così, a raggiungere i risultati sperati. E più ti arrabbi più non sopporti l’idea del fallimento che avanza. Dovresti ragionare di più sui comportamenti e le azioni da intraprendere. Prendi un respiro, ritrova la lucidità e allora sì che i risultati arriveranno.

Chi ha scelto la candela rossa prova molta rabbia. Non riesce ad essere paziente se le cose non vanno come previsto. Le situazioni che non si riescono a gestire spaventano e creano questa agitazione che si trasforma in ostilità. Tutto dipende dal carattere maniacale, puntiglioso, attento ai dettagli. Ricorda, improvvisare a volte può portare a dei risultati migliori.

Infine la candela di colore viola. Si vive in uno stato d’animo di calma e serenità che si è raggiunto a fatica dopo molte peripezie. Il viola indica pacatezza, gentilezza, capacità di controllo della rabbia. Per raggiungere gli obiettivi non serve sbraitare, il vero leader è superiore all’ostilità e al nervosismo.