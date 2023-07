Scoperta la posizione migliore per dormire: ecco tutti i benefici immediati che avrai

Sapevi che ci sono posizioni perfette per dormire e altre che invece sono sconsigliate? Scopri qual è quella che fa davvero bene alla salute.

Dormi sempre a pancia in su, a pancia in giù, sul fianco destro o su quello sinistro? A quanto pare non è la stessa cosa. Se ti abitui ad addormentarti nella posizione giusta il tuo corpo ringrazierà: ecco il modo migliore per riposare e trarre davvero beneficio dal sonno ogni notte.

Forse la posizione in cui sei abituato a dormire non è quella giusta. Secondo gli esperti infatti, c’è un modo per addormentarsi che aiuta la salute dello stomaco, riduce lo stress e molto altro. Ecco qual è.

Dormire, la posizione perfetta per trarre beneficio dal riposo notturno

Dormire è uno degli strumenti che il nostro corpo utilizza per rigenerare le cellule di tutto l’organismo e il riposo svolge per tutti gli esseri viventi una funzione di primaria importanza. Per questo motivo riposare a sufficienza e soprattutto garantire al nostro corpo un riposo di qualità è oggi un obiettivo che in tanti cercando di perseguire. Lo stress, il lavoro eccessivo, una routine e un ambiente che non favoriscono il riposo infatti, possono farci dormire troppo poco o male.

Inoltre, è stato studiato che anche la posizione che scegliamo per dormire influenza, non poco, la nostra salute. Ognuno di noi in genere è abituato ad addormentarsi in un modo, chi a pancia in su, chi sul fianco destro, chi su quello sinistro e chi invece a pancia in su. A quanto pare dormire in una certa posizione invece che in un’altra non è del tutto indifferente. Ad esempio, dormire a pancia in su, magari posizionando un cuscino sotto le gambe, favorisce il rilassamento dei muscoli lombari ed è l’ideale per chi soffre di dolori e disturbi del tratto lombare a causa di sforzi o di posture scorrette prolungate. Tuttavia la posizione perfetta per dormire, secondo gli esperti, sarebbe in verità un’altra.

Addormentarsi sul fianco sinistro, secondo il sito Web Health Digest, è un vero toccasana quotidiano. Se scegli di dormire in questa posizione potrai approfittare di tanti vantaggi: ecco quali sono quelli più importanti:

facilita il drenaggio linfatico e attenua dunque i problemi legati alla circolazione.

Favorisce l’ eliminazione delle tossine.

Aiuta ad attenuare il dolore in caso di mal di schiena.

Riduce i problemi gastrointestinali e la possibilità di reflusso gastrico.

Riduce lo stress psicofisico.

Insomma, stanotte quando andrai a dormire, pensaci e cerca di coricarti ed addormentarti, sul fianco sinistro!