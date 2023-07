Sale, ecco perché non fa sempre male: i benefici di un consumo equilibrato

L’utilizzo del sale in cucina e non solo non è sempre sbagliato. Un consumo equilibrato comporta numerosi benefici per l’organismo.

Il sale è importante per diversi meccanismi fisiologici vitali del nostro corpo. Ecco perché si consiglia l’uso anche se a determinate condizioni.

Quando parliamo di sale ci riferiamo ad un composto chimico costituito da più ioni inseriti in un reticolo cristallino e uniti da un legame ionico. Esistono sali organici e inorganici, semplici e complessi, binari e ternari. In base alla composizione hanno caratteristiche esteriori specifiche con riferimento al sapore, alla trasparenza, al colore e all’odore.

Il sale da cucina è una delle tante variabili, il cloruro di sodio (NaCl). Il risultato finale dipende dalla reazione chimica. Saranno acidi o basici in relazione al livello di sostituzione della componente anionica e cationica del composto. Il cloruro di sodio è un conduttore di elettricità e di trasmissione neurologica. Da qui l’importanza del sale nello svolgimento di alcuni meccanismi fisiologici come lo scambio dei liquidi, la regolazione della pressione, la trasmissione degli impulsi nervosi.

Il corretto consumo di sale è un toccasana per l’organismo

La vita sulla Terra non sarebbe possibile senza cloruro di sodio. Tanti tessuti e fluidi degli essere viventi contengono una specifica quantità di sale. Basti pensare che la soluzione fisiologica usata in medicina per curare la disidratazione contiene del sale. Ma bisogna fare attenzione al quantitativo consumato.

Assumendo più di 5 grammi di sale al giorno si rischia di aumentare le possibilità di insorgenza di malattie come problemi ai reni, ictus e anomalie cardiache. L’uso esterno, invece, è utile per curare edemi, la cellulite e per depurare i tessuti.

Il sale, dunque, ha vari utilizzi. In cucina serve per conservare il cibo e per cuocerlo nonché per esaltare la sapidità degli alimenti. Poi si può usare per eliminare le macchie dai tessuti, per pulire la piastra del ferro strofinandolo con poca acqua, per sciogliere il ghiaccio dalle strade, per fissare i colori e bloccare la proliferazione dei batteri.

Si utilizzare il sale anche per produrre cosmetici e detersivi e unito all’aceto elimina i cattivi odori dalle mani. E come non citare a conclusione i famosi sali da bagno. Donano al corpo un effetto rilassante, aiutano ad allentare le tensioni e a drenare i liquidi in eccesso. Inoltre puliscono la pelle in profondità. Insieme agli oli essenziali possono raggiungere interessanti effetti come rimediare ad inestetismi della pelle, combattere la cellulite e ritrovare la concentrazione.