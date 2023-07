Non mettere mai al tuo bambino questi indumenti per dormire: è molto pericoloso

Non far indossare al tuo bambino questi indumenti mentre dorme, potrebbe essere molto rischioso per la sua salute: ecco il perché.

Per il riposo dei bambini ci sono ormai tantissimi prodotti che promettono di farli riposare senza che si sveglino in piena notte agitando anche il vostro sonno. Molti di questi prodotti sono studiati per calmare il bambino e aiutarlo a riposare meglio, e di conseguenza lasciarlo fare anche a voi.

Molti genitori stanchi e affaticati dalle nottate passate svegli, scelgono di acquistare questi prodotti e trovare una soluzione, sperando che sia in via definitiva. Vediamo però che rischi si corrono con questo tipo di prodotti che sono nella maggior parte dei casi indumenti.

Dai succhietti alle piccole macchine che emettono suoni bianchi, ci sono tanti prodotti che possono aiutare il vostro bambino a dormire. Tra le ultime proposte in questo senso ci sono degli indumenti come fasce e sacchi per dormire che sono pubblicizzati come riduttori dell’ansia ed efficaci a calmare chi li indossa. Quest’idea spinge molti genitori a optare per queste scelte ausiliari, ma sono davvero sicure? Per molti esperti non lo sono, vediamo il perché.

Indumenti per bambini durante il sonno: molti di questi sono rischiosi, parlano gli esperti

Un numero crescente di esperti e medici stanno mettendo in guardia i genitori da questi indumenti che sono di ausilio al sonno. Il corpo dei bambini, soprattutto se appena nati, è ancora in fase si formazione e sviluppo. Quindi far indossare loro indumenti aggiuntivi, gli potrebbe impedire di respirare bene, di far circolare bene il sangue e anche di muoversi. La dottoressa Rachel Moon a NPR (National Public Radio) ha dichiarato che sarebbe meglio fasciarli, far usare i succhietti, oppure semplicemente dondolarli finché non si addormentano.

La dottoressa Moon è presidentessa della Task Force dell’American Academy of Pediatrics, che si occupa della sindrome della morte improvvisa da lattante (SIDS). L’anno scorso ha affermato che le fasce che hanno l’obiettivo di far addormentare i bambini non sono sicure e dunque ne sconsiglia l’utilizzo.

Non c’è nessuna ricerca che assicura l’efficacia e la sicurezza di questo tipo di indumenti, e quindi è bene non farne uso, ha chiarito la dottoressa Moon. Le aziende di questi prodotti però non sono d’accordo, assicurando ai genitori che i loro prodotti superano degli standard di peso (in relazione alla mobilità del piccolo) e di qualità. In una dichiarazione a NPR infatti, una delle aziende che produce questo tipo di indumenti a sacco ha affermato di aver venduto più di mezzo milione di prodotti, senza che siano stati segnalati eventi avversi.