Lo zucchero di canna è davvero più salutare di quello normale? La verità

Spesso si sente dire che lo zucchero di canna sia meglio di quello bianco ma è proprio così? Ecco cosa c’è da sapere in merito.

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, negli ultimi anni è sorto spontaneo un dubbio: c’è davvero differenza tra zucchero di canne e quello bianco? Ecco cosa c’è da sapere e se è vero che vi è una differenza di benefici apportati all’organismo.

Sono in tanti a pensare che lo zucchero di canna sia migliore rispetto a quello bianco, ma è davvero così? Quando ci si reca al bar, magari per gustare un caffè con un amico, sono in tanti quelli che scelgono lo zucchero di canna pensando magari che sia migliore rispetto a quello bianco.

A svelare il “mistero” sulla diversità relativa ai due prodotti ci pensa l’ISS che rivela che a livello di composizione non vi sono grosse differenze, ma nel sapore si.

Chi ha assaggiato almeno uno volta nella vita lo zucchero di canna sa bene che questo risulta avere un sapore diverso e non è solo una percezione dal momento che questo si ricava dalla canna da zucchero ed al suo interno ha un po’ di melassa (la percentuale è tra l’un per cento ed il cinque per cento).

Lo zucchero bianco, invece, è viene preso maggiormente dalla barbabietola ed è composto da saccarosio.

Differenza tra zucchero bianco e di canna: e quello integrale?

Dunque, come visto nel paragrafo precedente, lo zucchero bianco e quello di canna non hanno poi molta diversità a livello nutrizionale, infatti, la molecola è praticamente la medesima ciò che cambia è il residuo e le possibili impurezze.

Proprio per quanto concerne le impurezze quelle che si trovano nello zucchero di canna sono di un sapore alquanto gustose ed a seconda del livello di raffinazione lo zucchero avrà un gusto diverso.

Inoltre, all’interno della melassa vi sono vitamine e minerali. Questi, però, risulterebbero essere irrisori per quanto concerne l’organismo. Insomma, da quanto si è appreso le due varietà di zucchero in questione, dal momento che la forma chimica è alquanto simile, non sono poi così differenti.

Un appunto diverso, invece, va fatto per lo zucchero integrale. Questo quasi non viene raffinato, se non un po’, per cui il saccarosio contenuto risulta minore, le calorie sono di meno rispetto allo zucchero che normalmente si consuma. Chiaramente anche il sapore cambia, infatti, lo zucchero integrale di canna risulta essere meno dolce rispetto agli altri due sopracitati.