Gomme e freni auto: non partire assolutamente se prima non fai questi controlli che possono salvarti la vita

State per partire in auto? Allora dovete fare questi controlli per gomme e freni, potrebbero salvarvi la vita in certi casi

Si sta avvicinando il periodo da bollino nero sulle autostrade italiane. Milioni di italiani partiranno infatti già dal primo weekend di agosto per raggiungere le mete turistiche scelte per le proprie vacanze. Inutile dire che ci saranno code chilometriche e traffico spesso insostenibile. Ecco perché sarebbe bene prendere le dovute accortezze, come partire di notte o evitare i weekend del prossimo mese. Sia per andare che per tornare.

Oltre alla prevenzione per evitare troppo traffico, ci sono però altri aspetti che dovreste assolutamente considerare quando si tratta di viaggiare in auto. A partire dai classici controlli che vanno effettuati per la propria macchina da un meccanico professionista. Tenete d’occhio in particolare gomme e freni, perché in certi casi potrebbero persino salvarvi la vita.

Gomme e freni auto, ecco quali controlli dovreste fare

Se siete in procinto di partire per le vostre vacanze in auto, allora sappiate che ci sono alcuni controlli che sarebbe meglio fare subito. In particolare se ci sono lunghi percorsi da affrontare e già sapete che potreste andare incontro a traffico intenso e lunghe code. Partendo dalle gomme e poi passando ai freni, così da essere sicuri di non rischiare nulla durante il percorso.

Partendo dalle gomme, tenete d’occhio per prima cosa le loro condizioni. Con un focus in particolare sul battistrada e sulla pressione. Prima di partire, controllate che non siano accese eventuali spie di malfunzionamento, in particolare i TPMS (Tire Pressure Monitoring System). Se invece non avete sistemi di monitoraggio elettronici, potreste pensare di andare da un gommista per un check up più preciso.

Poi dovete stare molto attenti ai freni. L’usura delle pastiglie viene segnalata dalla rumorosità e dalle vibrazioni in frenata. Al tempo stesso, l’usura dei dischi può portare a cedimenti meccanici per via del surriscaldamento eccessivo. Ecco perché sarebbe meglio rivolgersi sempre ad un meccanico o al vostro concessionario per un controllo. Con le condizioni atmosferiche estive, infatti, questa componente della vostra auto è sottoposta a stress maggiore e surriscaldamenti quasi certi.

È proprio per questo motivo che i controlli a gomme e freni diventano fondamentali. Partire sapendo che tutte le componenti sono perfettamente funzionanti farà sì che non dobbiate pensare a nulla e possiate vivere una vacanza senza la paura di rimanere fermi in strada con l’auto rotta.