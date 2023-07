Giulia De Lellis, scoppia la bufera sotto l’ultimo post: “Vergognati”

Giulia De Lellis, bufera sotto l’ultimo post su Instagram: la modella e influencer viene presa di mira dai fan, ecco il motivo

Nel corso degli anni, Giulia De Lellis è diventata uno dei personaggi televisivi e social per eccellenza. Modella e influencer tra le più amate e acclamate dagli ammiratori, continua a lasciare il segno con il suo fascino e la sua eleganza.

Carriera in grandissima ascesa come presentatrice tv e come modella tra le più richieste dai principali brand, Giulia è una celebrità assoluta ormai e uno dei volti più cliccati su Instagram. Con oltre 5 milioni e 300 mila followers su Instagram, largamente tra le bellezze preferite da parte della community.

Anche in questa estate 2023 sta disseminando il web con i suoi scatti, che sicuramente non passano inosservati per bellezza e sensualità. Ma in questi giorni, per lei non ci sono solamente complimenti, anzi una buona parte della sua platea la sta duramente criticando proprio per i suoi post sui social. Ma come mai?

Giulia De Lellis, scatti in costume stupendi ma i fan la attaccano

Giulia si trova in vacanza in questo periodo con il fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, in Israele. E gli scatti dei due hanno immediatamente scatenato una ondata di polemiche piuttosto velenose. Questa volta, non basta nemmeno il fascino di Giulia, splendida in costume, a mettere le voci critiche in secondo piano.

Tra gli scatti postati dai due infatti anche quelli con le forze di difesa israeliane (l’IDF) e con il presidente Herzog. Con una particolarità: quella del presunto rapporto di Gussalli Beretta, vice presidente di una azienda produttrice di armi, con il regime israeliano (c’è stato anche un tag del giovane al profilo dell’IDF). Viste le note vicende che hanno riguardato deportazioni e uccisioni nei confronti dei palestinesi, il tenore dei commenti è tutto un programma.

Giulia, che in passato aveva dimostrato di avere a cuore la questione ucraina, viene accusata di ipocrisia e di ignoranza. Ecco alcuni messaggi, tra i più inferociti: “Vergognati, supporti l’apartheid, anche se dubito tu sappia cosa sia”, “Sei imbarazzante, essere ignorante con gli strumenti che hai è una scelta”, “Che imbarazzo veramente, è una cosa bassa anche per una come te”, “Cosa di una gravità inaudita, non c’è business o ignoranza che tenga”.