Espresso make-up: la nuova tendenza occhi prende ispirazione dal caffè

La nuova tendenza di bellezza è l’espresso make-up che prende come ispirazione il caffè: ecco di che cosa si tratta e come funziona.

Esattamente sulla scia delle tendenze particolari e golose, sta prendendo piede un segreto di bellezza tutto da scoprire e che focalizza la sua attenzione sullo sguardo di ogni donna. Parliamo di un trend beauty gettonatissimo anche nello scorso autunno. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Ci sono numerose idee di beauty in giro per il web. Dopo il latte make-up che ha gradualmente fatto tendenza per moltissimo tempo, oltre a farci ingolosire solamente con il nome. Adesso, però, è il tempo di fare spazio al nuovo trend espresso make-up che sta spopolando sui social. Stiamo parlando di un look bronzy e glowy, che prende come ispirazione proprio la palette color caffè.

Mentre l’atmosfera Latte si concentra su toni più chiari, morbidi e lattiginosi, la sua nuova vivace controparte ci vede dare un tocco più scuro alla nostra bellezza. Stiamo parlando di un look che di certo sarà un punto di riferimento per la prossima stagione. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Espresso make-up: come funziona la nuova tendenza di bellezza

L’espresso make-up, come abbiamo già anticipato, è una tendenza di bellezza che già era stata anticipata lo scorso autunno grazie alle passerelle di alta moda. Parliamo di una sorta di soft smokey eyes nelle nuance del caffè marrone, ma senza perdere quella sua luminosità e finish glow.

La tendenza di bellezza è stata creata da Danielle Marcan, la nota contet creator e make-up artist che ne ha dato dei consigli tramite i suoi canali social, sia Instagram che TikTok. In pratica, si tratta di una versione un po’ più scura e leggermente grunge del make-up milky.

È un tono perfetto trucco per le sere estive, così come è ottimo per la stagione autunnale. È stata proprio Danielle Marcan a rivelarne qual è il segreto per realizzarlo al meglio. È ideale per chiunque ami avere un look smokey eye o voglia dare un tocco diverso al suo viso.

Sono tante le star che si sono fatte affascinare da questa nuova tendenza, tanto da decidere di provare. A partire proprio da Jennifer Lopez, che non si è fatta sfuggire l’occasione di mostrarlo. Un viso che appare fresco e luminoso a partire proprio dallo sguardo.