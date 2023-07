Instagram, la funzione tanto attesa è finalmente in arrivo

Mark Zuckerberg rilancia il progetto Stories su Instagram, che tanto piacciono a milioni e milioni di utenti: la funzione tanto attesa è in arrivo.

La forbice giovanile su Instagram si sta allargando, almeno per quanto riguarda il popolo social italiano. Sempre più pre-adolescenti si affacciano su IG, sia trasmigrando da TikTok, sia intrattenendosi su entrambi. Merito in gran parte delle Stories, per cui Mark Zuckerberg ha sempre un occhio di riguardo, e continua a rilanciarle con tutta una serie di miglioramenti.

Le storie di Instagram sono diventate il metodo di riferimento per aumentare il coinvolgimento e fornire ai follower contenuti dietro le quinte o spontanei. Utilizzatissime. Da quando Instagram ha introdotto i “Mi piace” nelle storie, per esempio, gli utenti si sono chiesti se la funzione faccia qualcosa a causa delle storie che scompaiono dopo un giorno.

IG ha raccolto immediatamente questo sentiment, perché finora le Stories, visualizzate nella parte superiore del menu principale di Instagram indipendentemente dal fatto che tu le abbia già guardate, faticavano a essere ricercate nel momento in cui siamo curiosi di sapere se quello o quella utente a noi cara, le aveva viste.

Hai numerosi follower? Ora è tutto più facile

Così ecco la recente novità, molto apprezzata da chi usa Instagram. Il team di Meta ha finalmente introdotto la barra di ricerca nelle Instagram stories, per tutti, a livello globale. Molti ce l’hanno da mesi, vero. Ma c’è chi ancora non la visualizzava nonostante l’ultimo update fatto. Ora è visibile a tutti.

Era da tempo che gli utenti chiedevano questa funzione, Instagram l’aveva promessa, adesso finalmente tutto è online. Grazie agli ultimi aggiornamenti, è possibile ricercare i nomi tra le visualizzazioni delle stories attraverso un’apposita barra. Può sembrare una funzionalità di poco conto per alcuni, in realtà è utilissima soprattutto per quei profili che hanno numerosi follower e non riescono a scrollare in breve tempi chi ha visto cosa. Così, invece gli utenti potranno effettuare una ricerca per nome utente, visualizzando in un attimo i risultati di coloro che hanno visualizzato una determinata storia.

Una funzione semplice e intuitiva, praticamente un fac simile di quella barra di ricerca già rilasciata tempo fa hashtag, utenti e luoghi. Cambia soltanto in pratica la denominazione, ossia “Cerca spettatori“. Una novità, dunque, che segue il filone degli upgrade delle Storie, come quelle “spontanee”, come quelle alle BeReal tanto per intenderci, le Roll Call, l’invito ad aggiungere una foto o un video per mostrare cosa stanno facendo, entro cinque minuti. Questo è Instagram che piace sempre più ai giovani italiani.