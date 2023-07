Il semplice (e incredibile) trucco che migliora il tuo apprendimento e la salute mentale

È stato svelato un semplice trucco che sembrerebbe stimolare l’apprendimento e migliorare la salute mentale.

Avete voglia di sentirvi mentalmente più attivi e capaci? Preparatevi ad allenare il vostro cervello con un metodo facile facile. La Duke University ha pubblicato uno studio che rivelerebbe come migliorare la capacità di apprendimento e la salute mentale partendo da un gioco in un museo di arte virtuale.

I partecipanti sono stati invitati a giocare come ladri desiderosi di organizzare una rapina. Ad alcuni è stato chiesto di agire da curiosi per ricordare le opere d’arte da rubare successivamente. Ad altri è stato domandato di agire come ladri “urgenti” artefici di una veloce rapina.

Ebbene, i risultati hanno rivelato come la curiosità sia la chiave per aprire la mentalità delle persone. Il passaggio da una mente pressata ad una mente curiosa potrebbe incoraggiare azioni come l’adozione di vaccinazioni, di azioni sul cambiamento climatico e migliorare trattamenti terapeutici. Esiti incredibili e da approfondire.

Curiosità e miglior apprendimento, il trucco per una salute mentale ideale

L’indagine della Duke University ha dimostrato come la curiosità migliori la memoria. I ladri invitati a studiare le opere d’arte curiosando tra le stanze del museo hanno ricordato più oggetti rispetto a quelli spinti all’azione e più sotto pressione. Tutto a causa delle diverse motivazioni. Da una parte una curiosa esplorazione di obiettivi futuri, dall’altra la necessità di raggiungere un obiettivo il prima possibile.

Proprio da questa piccola differenza di scopo bisogna partire per capire le possibili implicazioni in uno scenario di vita reale. Curiosità invece di pressione per incentivare i cittadini a seguire determinati comportamenti come la ricezione di un vaccino e la lotta al cambiamento climatico.

Tutto dipende dalla diversa mentalità e dalle strategie adottate che ne derivano. Non è detto, però, che la mentalità curiosa sia sempre preferibile a quella urgente. Bisogna sapere quale modalità si adatta meglio al contesto e come utilizzarla in modo strategico. Un problema a breve termine può necessitare di una modalità urgente. Ma per incoraggiare la memoria o l’azione a lungo termine è bene non stressare gli individui. Solo se sono curiosi più che in ansia ricorderanno meglio le informazioni conosciute.

Il passo successivo dell’indagine è stato quello che capire come urgenza e curiosità attivano il cervello. Sembrerebbe che sia coinvolta l’amigdala – regione nota per il ruolo della memoria della paura – nella modalità urgente per meglio focalizzare i ricordi. La curiosità, invece, fa più parte dell’ippocampo, zona interessata dai ricordi dettagliati a lungo termine.