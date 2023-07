Il segreto per dimagrire è la colazione: se la fai così dimagrisci subito in pochi giorni

Se vuoi perdere peso velocemente, sappi che il segreto per dimagrire è la colazione. Segui questi consigli senza rinunce

Quando si è un po’ in là con il peso spesso ci si incolpa di errori fatti e di quel pasto che, magari, avremmo potuto evitare di mangiare.

I sensi di colpa non servono a nulla e, anzi, potrebbero peggiorare la situazione. Ecco perché quando si vuole perdere peso velocemente, è importante impegnarsi cercando di evitare di darsi addosso troppe responsabilità. Inizia dunque ad impegnarti quando la tua giornata comincia, perché il segreto per dimagrire è proprio la colazione.

Se vuoi dimagrire, sappi che il segreto è la colazione

Ovviamente, ognuno di noi è diverso, e dare consigli univoci è sbagliato, oltre ad essere incredibilmente confusionario. Una dieta dimagrante, solitamente, include circa 1500 calorie giornaliere, considerando che circa il 25% deve essere assunto durante la colazione. Si capisce bene, quindi, come il pasto iniziale sia davvero molto importante. Ovviamente, non bisogna fare attenzione solo alle calorie, ma anche ai nutrienti. Se vuoi dimagrire, infatti, parti con una colazione leggera ma nutriente. In questa fase della giornata, infatti, vanno assunti elementi fondamentali come i carboidrati, i grassi, ma anche le proteine, vitamine e minerali.

Quindi cosa mangiare a colazione? Iniziamo dalla frutta fresca, un alimento che non deve mancare mai a tavola. Un frutto apporta molte più vitamine rispetto ad un succo (spesso ricco di zuccheri o dolcificanti dannosi). Un esempio è la banana, che ci garantisce circa 100 calorie e 3 grammi di fibre. Anche le uova sono un ottimo alimento da considerare per la nostra colazione. Ottime fonti di proteine, minerali, vitamine e grassi “buoni”. Con le uova possiamo mangiare anche una porzione di frutta o anche una fetta di pane (meglio se integrale).

Da non sottovalutare nemmeno lo yogurt greco, particolarmente indicato per le colazioni dietetiche. Questo particolare yogurt è ricco di proteine (in quantità maggiori rispetto al classico yogurt), ma offre anche vitamine e calcio. In alternativa possiamo mangiare anche un normale yogurt magro. Per renderlo più gustoso possiamo aggiungere frutta secca, farro, fiocchi d’avena e frutta fresca.

Che dire poi dei cereali integrali? Fondamentali per una dieta sana ed equilibrata. La scelta migliore per la colazione sono senz’altro i cereali, disponibili sia alla frutta secca che al cioccolato. Possibile trovare anche le confezioni di cereali integrali senza zuccheri extra. Se vogliamo essere un po’ “vintage” possiamo optare anche per un toast con del pane integrale. Consigliamo in questo caso l’avocado toast, che ci garantisce apporto di fibre, vitamine, grassi buoni e minerali.