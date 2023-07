Il posto più bello a due passi da Roma: è nella top 100 mondiale

Il tesoro nascosto del Lazio, a due passi da Roma, incluso nella prestigiosa lista delle 100 esperienze al mondo da vivere.

Il Castello di Santa Severa, un’antica fortezza con borgo affacciata sul mare Tirreno, rappresenta uno dei luoghi più suggestivi e premiati al mondo. Situato nel Lazio, a breve distanza da Roma, questo castello millenario è una meta imperdibile per chiunque desideri immergersi nella storia e nella bellezza naturale dell’Italia.

Santa Severa è una piccola località costiera frequentata principalmente in estate, quando la sua popolazione aumenta grazie all’afflusso di turisti attratti dalla sua magnifica spiaggia e dai numerosi eventi estivi. Il castello, con le sue torri e il ponte levatoio, cattura l’immaginazione dei visitatori, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile.

Vicino a Roma una gemma nella top 100 mondiale

La storia del castello risale all’età del bronzo, e nel corso dei secoli ha conosciuto diverse fasi storiche, dai tempi degli Etruschi a quelli dell’impero romano. Durante l’impero di Diocleziano, il castello fu testimone dell’uccisione della giovane martire Severa e dei suoi fratelli, e una chiesa paleocristiana fu eretta in suo onore, parte della quale è ancora visibile oggi. Il castello è stato passato di mano in mano, appartenendo a nobili famiglie e ordini religiosi, fino a diventare un borgo sotto l’Ordine del Santo Spirito. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’esercito tedesco lo utilizzò come postazione militare per la sua posizione strategica.

Oggi, il Castello di Santa Severa è aperto al pubblico e offre numerose attrazioni da visitare. La sua struttura medievale con torri angolari e la Torre Saracena che lo collega alla Rocca sono affascinanti. Nel borgo si trovano numerose chiese costruite per volontà dell’Ordine del Santo Spirito, come la Chiesa di Maria Assunta e il Battistero con affreschi risalenti al 1400.

Nel 2007 sono stati scoperti i resti della chiesa paleocristiana dedicata a Santa Severa, costruita proprio nel luogo del suo martirio, che offre un’emozionante viaggio nel passato. Il castello ospita anche il Museo del Mare, con testimonianze archeologiche e storiche sulla navigazione antica, e il Museo del Territorio. Per coloro che desiderano vivere un’esperienza unica, l’Ostello del Castello offre la possibilità di soggiornare all’interno del castello stesso, rendendo il soggiorno ancora più speciale.

Il Castello di Santa Severa ha ricevuto importanti riconoscimenti, come essere inserito nella lista delle “100 esperienze al mondo da vivere nel 2019” dal Time Magazine e il premio Travellers’ Choice di Tripadvisor.

In conclusione, il Castello di Santa Severa rappresenta una vera e propria gemma nel cuore del Lazio, un luogo che unisce storia, bellezza naturale e riconoscimenti internazionali. Chiunque abbia la possibilità di visitare questa magnifica fortezza rimarrà incantato dalla sua maestosità e dalla sua lunga storia millenaria, rendendo il viaggio un’esperienza indimenticabile e affascinante.