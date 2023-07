Cecilia Rodriguez da urlo, il total white ne esalta le forme e fa impazzire tutti: “Un raggio di sole”

Con un look pazzesco che mette in evidenza il suo corpo stupendo Cecilia Rodriguez ha infuocato non poco il web, è bella da togliere il fiato.

In forma smagliante e più sensuale che mai Cecilia Rodriguez ipnotizza chiunque ogni volta che si mostra, la sua irresistibile bellezza fa impazzire sempre tutti. I suoi seguaci non si stancano mai di ripeterle quanto sia meravigliosa e seducente, questi riempiono continuamente i suoi post di complimenti e like.

Con qualsiasi look la splendida modella e influencer argentina cattura sempre l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano. Ad infiammare il web però sono soprattutto le foto in cui si mostra super seducente e ammaliante, in cui mette in risalto non sono la sua fantastica bellezza ma anche le sue curve da sballo.

Cecilia Rodriguez si sta godendo qualche giorno di vacanza e relax a Mykonos con il compagno Ignazio Moser, sui social si mostrano sempre più complici e innamorati. Lo scorso novembre lui le ha fatto una romantica proposta di nozze e sembra che si sposeranno nella primavera del 2024. Avrebbero voluto pronunciare il fatidico ‘si’ entro quest’anno ma per motivo professionali e personali hanno rimandato più volte la data.

Moser e la sorella di Belen stanno anche provando a metter su famiglia, sono stati proprio loro a farlo sapere durante una recente intervista rilasciata al settimanale Chi. Hanno rivelato che sarebbero voluti diventare genitori prima, ma non è così facile come molti dicono, ad ogni modo continuano a provarci.

Cecilia Rodriguez in costume davanti allo specchio è uno schianto, la foto infuoca il web

Un post pubblicato nelle scorse ore ha subito mandato i fan fuori di testa, questi davanti a così tanta bellezza e sensualità non hanno capito più nulla.

La foto la ritrae davanti allo specchio mentre si scatta un selfie, il bikini bianco che indossa mette bene in evidenza il suo fisico mozzafiato. Inutile dire che i suoi affezionati e tantissimi follower non hanno potuto fare a meno di ammirarla in tutto il suo splendore, il look total white esalta le sue fantastiche curve.

Alla sua stupenda forma fisica ci tiene molto, infatti si allena tanto e si prende cura di sé, il risultato è davvero pazzesco. Cecilia Rodriguez è bella da togliere il fiato e non passa mai inosservata agli occhi dei suoi tantissimi fan, questi perdono completamente la testa ogni volta che la vedono.