Antonella Fiordelisi, la foto senza trucco e l’annuncio di un nuovo inizio dopo il Gf Vip

Antonella Fiordelisi senza trucco e con un fisico scolpito: l’influencer incanta tutti e si prepara a nuove sfide dopo il GF Vip.

Il Grande Fratello Vip 7 si è concluso ormai da diversi mesi, ma mentre gran parte del pubblico aspetta l’inizio della nuova edizione Antonella Fiordelisi rimane sempre tra le “vippone” più seguite. Al centro per diverse settimane di voci di gossip sulla sua relazione con Edoardo Donnamaria, una delle tematiche che ha tenuto banco per tutto il reality show, la modella e influencer si gode l’estate sfoggiando come al solito una bellezza sublime.

Con la sua personalità e la sua schiettezza, oltre che con un fascino ben noto al pubblico per la sua attività da influencer e da ex-schermitrice, la Fiordelisi ha conquistato tutti quanti: in attesa magari di tornare in televisione, spopola sui social e sembra anche pronta ad iniziare una nuova avventura lavorativa.

In quest’estate 2023, anche grazie a diverse sponsorizzazioni come modella e testimonial non mancano di certo gli scatti in bikini, in grado di mettere in risalto il suo corpo marmoreo: nel nuovo post però si mostra più sensuale che mai senza make up, anticipando poi grandi novità. Eccola così, tutti incantati davanti alla sua bellezza.

Antonella Fiordelisi stupenda senza make up preannuncia novità: foto da urlo

Tramite un nuovo post sul suo seguitissimo profilo Instagram, Antonella Fiordelisi ha dato sfoggio di tutto il suo fascino mediterraneo mostrandosi ai follower senza make up; una bellezza davvero dirompente la sua, con l’influencer che si prepara con entusiasmo anche ad una nuova attività lavorativa.

“Look without make up (con un po’ di mascara 😁) inizia una nuova avventura per me, una nuova sfida, di cui vi racconterò pian piano… che ne pensate di questa mia nuova versione?” scrive lei nella didascalia del post, mentre nello scatto vengono risaltato i suoi meravigliosi lineamenti, i capelli corvini ed il suo corpo marmoreo, comprese le lunghe gambe e il florido décollété contenuto a stento dal bikini.

Rispondendo direttamente alla domanda posta dall’influencer, tanti fan hanno subito riempito di like il post, lasciando migliaia di complimenti nella sezione dedicata ai commenti. “In queste foto c’è tutto, bellezza, classe, semplicità ed eleganza in una persona sola. Complimenti Antonella non finisci mai di stupire” scrive un fan con molta dolcezza, elogiando tutte le qualità della Fiordelisi; travolta dai complimenti del suo pubblico, l’ex-gieffina si prepara a nuove attività, promettendo di rimanere sotto i riflettori.