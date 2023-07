Vespe sul balcone di casa: il modo migliore per allontanarle

Esiste un nuovo rimedio per fare in modo che le vespe stiano lontane dal tuo balcone. Ecco di che cosa si tratta

Con l’avvento di primavera ed estate, c’è un risveglio vero e proprio della natura e dei sensi, e si desidera stare molto più tempo all’aria aperta. Per l’uomo, ciò vuol dire poter godere delle vacanze, rilassarsi e stare lontano dallo stress, per ricaricare le energie perse durante il periodo invernale.

Ma che tu decida di fare una gita in montagna o passare giorni al mare, o ancora stare un po’ sul balcone a rilassarti, sappi che chiaramente è estate anche per gli insetti. Magari sei piacevolmente disteso al sole, quando inizi a sentire un fastidioso ronzio.

Vespe o api, in linea generale, sono attratte dai luoghi in cui c’è acqua, oppure fiori. Questi insetti, a volte possono essere pericolosi, a causa delle loro punture dolorose cui si potrebbe essere allergici.

Eppure, dato che sono anch’essi esseri viventi quanto noi, è bene non ucciderli, ma trovare il modo giusto per dissuaderli. Ci sono rimedi naturali che consentono di allontanare questi insetti in modo ecologico. Ecco cosa fare.

Vespe sul balcone: come allontanarle in modo naturale

Tra i metodi naturali più efficaci per dissuadere api e vespe dall’avvicinarsi, ci sono delle piante specifiche. Tali piante fungono da dissuasori naturali, e costituiscono dei veri repellenti per gli insetti. Potete acquistare della citronella, oppure del basilico, nonché la canfora.

Api e vespe, come anche le zanzare, non ne riescono a tollerare il forte odore, e quindi si allontano in fretta da quella zona.

Ma i modi per tenere lontani i suddetti insetti non sono finiti qui. Può capitare, infatti, che si decida di andare in una casa vacanze e di certo, acquistare delle piante per tenere lontani gli insetti non servirebbe a molto.

Ci sono infatti soluzioni in grado di dissuadere api e vespe dal creare dei nidi nei pressi della tua abitazione. Una buona idea è quella di mettere sul balcone un falso vespaio.

Posizionando questa struttura in cartone, le vespe e le api crederanno che il territorio sia già occupato, e non si avvicineranno. Esistono anche ultrasuoni, che creano un rumore che questi insetti non tollerano in nessun modo.

Questi sono i metodi che consentono di allontanare i suddetti insetti senza dover ricorrere a modalità aggressive, come ad esempio ucciderli.