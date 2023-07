Spotify, stanchi degli aumenti di prezzo? Ecco a voi un’alternativa completamente gratuita

Tutti coloro che sono stanchi degli aumenti prezzo di Spotify possono fare affidamento su un’alternativa totalmente gratuita: ecco di che cosa si tratta e come averla.

La famosa società di streaming svedese ha annunciato sui canali social e sul proprio sito che l’abbonamento per ascoltare musica vedrà degli aumenti. Una notizia che ha spiazzato tutti gli utenti che adesso stanno cercando delle valide alternative gratuite alla piattaforma.

Ascoltare musica è uno dei passatempi più popolari al mondo. È difficile trovare qualcuno che non abbia il proprio cantante preferito o non ascolti della musica durante il giorno. Tuttavia, visti i tanti rincari che ci sono stati in questo periodo, pagare l’abbonamento Spotify è diventato pesante.

La società svedese ha motivato la novità spiegando che il rincaro per la piattaforma dipende dal fatto che l’obiettivo è quello di portare innovazione in un mercato in continua trasformazione. Al di là di ciò, la cosa più importante da sapere è che esiste un’alternativa gratuita per ascoltare musica. Parliamo di un servizio che permette di non pagare abbonamenti.

Alternativa gratuita a Spotify: ecco qual è e come funziona

I servizi streaming presenti sul mercato sono davvero tanti. Tuttavia, per chi ha intenzione di ascoltare musica di alta qualità, la maggior parte delle volte, è portato a dove sottoscrivere degli abbonamenti, spesso anche solo per togliere quella pubblicità invadente tra una canzone e l’altra.

La cosa interessante, però, è che c’è un’applicazione che funziona come Spotify, ma è totalmente gratuita e non ha pubblicità. Stiamo parlando del miglior device che sta in circolazione per Android e per averla è davvero molto facile.

Il nome è ViMusic e si può scaricare tranquillamente andando sul sito tramite Google Chrome, premendo il terzo risultato che esce fuori dopo aver cercato “ViMusic” sul motore di ricerca. Una volta installata l’app è possibile ascoltare tutta la musica che si vuole e senza pubblicità.

Un’altra ottima alternativa a Spotify è Amazon Music che offre agli utenti nuovi una prova gratuita di 3 mesi. In seguito l’utente può decidere di utilizzare il servizio a pagamento oppure annullare l’iscrizione alla piattaforma.

C’è anche la possibilità di accedere ad Amazon Music Unlimited, in pratica la versione premium del servizio streaming, che permette di ascoltare canzoni anche in modalità offline e creare delle playlist personalizzate.