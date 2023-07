Sole, mare, relax e amici, anche d’estate Maddalena Svevi conquista i fan: “La Perfezione”

Maddalena Svevi conquista tutti anche d’estate ed è subito pioggia di complimenti per lei: quanta bellezza per la ballerina!

Il percorso di Maddalena Svevi ad Amici 22 è stato sicuramente ricco di soddisfazioni, oltre che di momenti difficili e di intense emozioni; a conti fatti, la ballerina ne è uscita arricchita non soltanto personalmente, ma anche a livello umano. Giovanissima, appena 18enne, ha una luminosa carriera nel mondo del ballo davanti a sé, pur vantando già importantissime esperienze.

Prima del talent show di Maria De Filippi, ha preso parte al programma Mediaset Pequeños Gigantes, oltre a far parte del corpo di ballo de Il cantante mascherato e del musical Un papà sotto l’albero di Garrison Rochelle e Fioretta Mari. Lanciata più che mai dopo Amici, ha raggiunto una popolarità incredibile.

Oltre che per il suo talento, Maddalena si è messa in mostra per tanta grazia, eleganza e bellezza: finito il talent show di Canale 5, i fan continuano a stravedere per lei, elogiando tutto il suo fascino. Eccola mentre si gode le vacanze estive, dichiarazioni a non finire davanti a tutto il suo splendore.

Maddalena Svevi incanta d’estate, amore incontenibile dei fan per lei: bellezza abbagliante

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Maddalena Svevi ha pubblicato una serie di foto e video direttamente dalle sue vacanze, passate tra sole, mare, relax, famiglia, amici e buon cibo. Sembra non mancare davvero nulla alla ballerina, incantevole in tutta la sua bellezza.

“Solo cose belle” scrive lei nella didascalia del post, mentre nella prima foto sfoggia, con tanto di occhiali da sole e cappello di paglia, la sua lunga chioma bionda fluente sul petto. La canottiera bianca appare strettissima, mettendo in risalto il florido décollété della ballerina; a vederla così, fioccano le dichiarazioni d’amore.

“LA PERFEZIONE non esiste: MADDALENA SVEVI” scrive una fan in maniera convinta, elogiando a tutto tondo le qualità di Maddalena, mentre scorrendo gli altri commenti si leggono una serie sterminata di “bellissima”, “stupenda” e tanti altri complimenti. Il pubblico la adora e la sua popolarità aumenta ogni giorno che passa: visto anche il suo talento, di sicuro la vedremo presto coinvolta in qualche altro progetto. Ora è tempo però di godersi le vacanze, incantando tutti con una bellezza a dir poco dirompente.