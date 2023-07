Rudy Zerbi stravolge il suo look: irriconoscibile – FOTO

Rudy Zerbi ha stravolto il suo look. Il prof di Amici ha spiazzato tutti con la foto condivisa sui social, è irriconoscibile: ecco com’è diventato.

Il pubblico ha conosciuto Zerbi grazie al talent show di Canale 5, eppure alle spalle ha una lunga carriera. Tuttavia, la popolarità è arrivata proprio dopo la sua partecipazione nel fortunato format condotto e ideato da Maria De Filippi.

Amici è uno di quei programmi che non conosce inverni. Nonostante siano passati più di vent’anni dalla sua prima edizione, continua ad avere consensi e incassare un successo dietro l’altro. Il merito di questi risultati sono dati anche dai protagonisti della trasmissione, tra loro c’è senza alcun dubbio Rudy Zerbi.

Sono ormai anni che il professore di Amici è il punto di riferimento per gli aspiranti cantanti, oltre ad essere uno dei volti più amati e seguiti in televisione e sui social. È proprio sul suo profilo Instagram che ha deciso di condividere una foto del cambio look che ha lasciato di stucco tantissime persone.

Rudy Zerbi cambia look: lo scatto diventa virale sui social

L’ironia e l’autoironia di Rudy Zerbi sono da sempre state le sue carte vincenti, quelle che lo hanno portato a farsi amare da migliaia di persone. È proprio sui social che dà il meglio di se, condividendo video e fotografie che strappano un sorriso a chi lo segue.

Proprio di recente, il professore di Amici ha deciso di condividere una sua foto nei panni di Ken. Esattamente come tutto il resto del mondo, Rudy si è fatto prendere dalla Barbie mania e quindi ha condiviso un fotomontaggio in cui ha preso il posto di Ryan Gosling nella pellicola diretta dalla regista Greta Gerwin.

“Vuoi essere la mia Barbie girl?”, si legge nella caption di Zerbi che accompagna la fotografia. Un’immagine che ha strappato il sorriso a tutti i follower. A commentare, oltre ai centinaia di fan, sono state anche la collega di Amici Lorella Cuccarini e la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Zerbi tornerà presto nella scuola più famosa d’Italia. Il 17 settembre, infatti, le porte di Amici si riapriranno e verranno presentati i nuovi allievi che dovranno esibirsi nel corso dei mesi e sperare di ottenere un posto al Serale.