Non sarà più figlio unico | Come comunicare in modo semplice l’arrivo di un fratellino o di una sorellina

Il momento in cui va comunicato che il vostro bambino non sarà più figlio unico è spesso difficile. Ma ti suggeriamo come farlo in modo semplice e senza difficoltà

La notizia di un figlio è sempre meravigliosa e può sconvolgere in positivo la vita di una famiglia. Ma cosa succede quando bisogna comunicare questa buona nuova al primogenito?

Si sa, i bambini amano avere un fratellino o una sorellina; tuttavia, ad un primo impatto la notizia dell’arrivo di un nuovo “inquilino” in casa può essere accolta con distacco e a volte anche con gelosia. Ma in questo articolo vogliamo suggerirti come comunicare in modo semplice l’arrivo di un fratellino o di una sorellina.

Comunicare in modo semplice l’arrivo di un fratellino o di una sorellina

Uno dei motivi per cui bisogna fare molta attenzione quando decidiamo di annunciare l’arrivo di un nuovo figlio, è il fatto che questo potrebbe scatenare gelosia o addirittura paura in quello che, in quel momento, è il nostro figlio (o figlia) unico. Ma fortunatamente ci sono dei metodi che ci permettono di comunicare in modo semplice l’arrivo di un fratellino o di una sorellina. Come fare? Ve lo spieghiamo subito.

Il modo migliore è quello di essere chiari e sinceri, spiegando al proprio figlio che è l’arrivo di un nuovo elemento in famiglia è una cosa di cui essere felici. Ovviamente bisogna sempre adattare il proprio linguaggio a quello del nostro bambino, cercando di spiegarli a poco a poco che cosa vorrà dire avere un’altra persona in famiglia. Un consiglio è quello di soffermarsi sugli aspetti della vita quotidiana che lo riguardano, come ad esempio il momento in cui si va a scuola. Possiamo spiegargli che a volte capiterà di non poterlo accompagnare perché il neonato avrà bisogno di cure e attenzioni.

Ma la cosa migliore da fare in questi casi è quella di ascoltare i suoi dubbi, le sue ansie e le sue paure. Assicurategli che non lo tralascerete e che sarà sempre amato. Fategli capire che il bene dei suoi genitori non verrà a mancare, spiegandogli anche che anche lui potrà amare qualcuno di più piccolo, oltre a doverlo proteggere. Se dovesse manifestarsi gelosia, cercate di spiegare con calma che essere fratelli e sorelle è una cosa bellissima e importante. Cercate di creare una sintonia tra i due fratelli, magari impartendo dei compiti al fratello maggiore e cercando di fargli capire che non sarà solo.