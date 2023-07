Gli pneumatici ti durano “in eterno” se usi questi 5 trucchi | Risparmi un mare di soldi se fai così

Ogni automobilista deve conoscere i trucchi per permettono di aumentare la durata degli pneumatici ritardando il momento in cui si spenderanno molti soldi.

Periodicamente occorre cambiare le gomme dell’auto ma la spesa è ingente. Vediamo come posticiparla.

Gli pneumatici rivestono un ruolo fondamentale per la sicurezza in strada. Sono il punto di contatto tra vettura e asfalto e dalla loro efficienza dipende il comportamento del mezzo e la prontezza delle sue reazioni. Le performance delle gomme sono collegate al loro stato di salute. Da qui la necessità di una corretta manutenzione e di una sostituzione periodica.

Il costo degli pneumatici è impegnativo. L’importo finale dipenderà dal modello dell’auto, dalla grandezza e dalla qualità ma in linea generale per cambiare tutte e quattro le gomme si spenderanno più di 300 euro. Una spesa che sarà necessaria ogni 25/50 mila chilometri di percorrenza se si ha uno stile di guida consono. Chi viaggia con velocità moderata potrà raggiungere anche i 75 mila chilometri prima di avvertire l’esigenza di comprare nuovi pneumatici mentre chi ha una guida sportiva potrebbe ridurre la durata fino a 10 mila chilometri. Di sicuro ogni dieci anni la sostituzione si renderà necessaria ma come mantenerli “in salute” il più a lungo possibile?

I cinque trucchi per aumentare la durata degli pneumatici

Il primo consiglio è di controllare regolarmente la pressione dell’aria. Il valore deve essere corretto per evitare che se basso aumenti la resistenza delle gomme al rotolamento facendo crescere i consumi di carburante e aumenti il rischio di deformazioni della carcassa nonché di uno scoppio.

Il secondo trucco è frenare dolcemente e usare il freno motore. Accelerazioni e frenate improvvise, infatti, possono aumentare il livello di usura degli pneumatici e la lacerazione degli stessi. Il freno motore, poi, non blocca le ruote evitandone l’usura.

Ricordate di non urtare gli spigoli quando si parcheggia. I margine dei bordi dei marciapiedi possono causare danni alle ruote. E se l’auto rimane ferma a lungo la pressione esercitata sulle gomme finirebbe per rovinarle. Meglio spostarla di tanto in tanto.

Un altro trucco è girare le gomme periodicamente per rendere uniforme il consumo del battistrada (ogni 10 mila chilometri). Infine per aumentare la durata degli pneumatici si consiglia di fare il cambio di stagione tra gomme estive e invernali. Non solo si rischiano multe guidando, ad esempio, in inverno con le gomme estive e l’usura aumenta finendo per dover cambiare le gomme prima del tempo. Se non volete stare dietro al cambio scegliete gli pneumatici quattro stagioni.