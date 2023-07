Federica Pellegrini, l’incredibile somiglianza con i genitori (in particolare con la mamma)

Federica Pellegrini è sempre stata molto legata ai suoi genitori, ma li avete mai visti? La somiglianza con la madre è impressionante.

Se c’è una delle atlete più importanti e vincenti della storia dello sport italiano quella è Pellegrini. Una nuotatrice capace di vincere tutto ciò che c’era da vincere e detenere un record mondiale per quattordici anni di fila. Accanto a lei, a sostenerla sempre, ci sono stati i genitori, ai quali ha dedicato spesso le sue vittorie più importanti.

Federica Pellegrini è uno degli orgogli italiani. L’Italia e il mondo si sono accorti di lei nel 2004, quando aveva solamente 16 anni e si era andata a prendere la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene. Da quel momento in poi ha scritto le pagine più importanti e belle dello sport.

Sulla sua vita professionale si conosce qualsiasi cosa, non tutti però sanno chi sono i genitori. Federica, infatti, è legatissima a mamma Cinzia Lionello e papà Roberto Pellegrini. Con loro ha da sempre un rapporto speciale, ma in tanti si sono sorpresi della forte somiglianza tra la campionessa e la madre.

Federica Pellegrini, chi sono i genitori Cinzia e Roberto

Federica Pellegrini ha annunciato proprio di recente la sua gravidanza. Diventerà madre presto la campionessa italiana, visto che ha deciso di allargare la sua famiglia con Matteo Giunta, l’uomo con il quale è convolata a nozze meno di un anno fa a Venezia. Una bellissima notizia che sicuramente ha reso felici i suoi genitori.

Questo vuol dire che Cinzia Lionello e Roberto Pellegrini saranno presto nonni. Sul loro conto abbiamo diverse informazioni. A trasmettere l’amore per il nuoto e lo sport a Federica è stata la mamma, lei stessa figlia di un ex campione italiano di lotta greco-romana.

Per quanto riguarda il padre Roberto, sappiamo che è stato per molti anni uno dei barman più conosciuti del settore ed ha lavorato a lungo in un noto albergo. Un lavoro che poi è stato intrapreso anche da Alessandro, fratello minore di Federica.

Parlando della madre, Federica aveva confessato che, anche se sono lontane fisicamente, si sentono sempre, anche tutti i giorni. Mentre del padre ha spiegato che come una quercia, è un uomo razionale e tutto d’un pezzo. Quello che è certo è che “la Divina” ha un rapporto molto stretto e speciale con i genitori.