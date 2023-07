Cattivi odori ascelle: con questi rimedi non avrai più problemi

Scopri come dire per sempre addio ai cattivi odori delle ascelle. I rimedi più semplici (e naturali) da mettere in pratica.

Quando fa particolarmente caldo, lavarsi con cura e usare un buon deodorante può non bastare. In base a diversi fattori come il PH della pelle, la quantità di sudore e la genetica può infatti capitare di emanare cattivi odori. Si tratta di un problema più comune di quanto si pensi ma che, per fortuna, ha più di una soluzione.

Ci sono infatti diversi rimedi che possono migliorare la situazione delle tue ascelle portandoti a dire addio una volta per tutte ai cattivi odori e all’imbarazzo che ne consegue. Dopo aver visto come allenarsi senza rischi anche in estate scopriamo quindi come evitare che il sudore porti con sé i cattivi odori.

Le ascelle emanano un cattivo odore? Da oggi non sarà più un problema!

Se anche tu sei vittima dell’imbarazzo dato dalle ascelle che sudando emanano un cattivo odore, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, ti sveleremo alcuni rimedi davvero semplici per cambiare le cose. Perché se è vero che i cattivi odori non sono sempre legati ad una cattiva igiene è anche vero che il fastidio che si prova non cambia. Per fortuna basta giocare un po’ d’astuzia per cambiare le cose e tornare a vivere l’estate in piena spensieratezza.

Il primo trucco per ascelle che non puzzino è quello di preferire sempre saponi neutri. In questo modo si suderà meno. Esiste poi un ingrediente naturale che è in grado di eliminare ogni cattivo odore e che funziona anche quando si suda. Si tratta del bicarbonato di sodio che andrà applicato sulle ascelle appena lavate e ancora umide. Basta infatti strofinarne un po’ (senza sfregare troppo) sotto le ascelle per sconfiggere i cattivi odori anche per diverse ore.

Un altro buon alleato il gel di Aloe Vera che si può ricavare dalla piantina di Aloe e che andrà passato sotto le ascelle sempre dopo averle lavate per bene. Detto ciò, è importante cercare di non sudare troppo e per farlo puoi aiutarti usando capi d’abbigliamento in cotone o materiali naturali e possibilmente chiari. Inoltre anche l’alimentazione può avere un certo impatto sull’odore che emaniamo. In caso di problemi puoi quindi provare a ridurre per un po’ il consumo di cipolle, aglio, caffè e alcol. Agendo in questo modo e inserendo alimenti sani come la frutta e la verdura il tuo odore cambierà diventando meno intenso e causandoti meno problemi.