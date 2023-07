Usa l’aceto bianco in lavastoviglie in questo modo, fa miracoli ma sono molti a non saperlo

L’aceto bianco ha tutta una serie di usi davvero utili, ma i pochi conoscono quello che coinvolge la lavastoviglie. Ecco come utilizzarlo con questo trucco

Uno dei prodotti naturali più usati per pulire e disinfettare, si sa, è l’aceto bianco. Oltre che per condire verdure e insalate, è un prodotto molto usato per eliminare macchie ostinate e per pulire le superfici.

Oltre a essere un prodotto naturale e conveniente, è incredibilmente efficiente per numerosi usi, tra cui anche per la lavastoviglie, se usato in un certo modo. Ma prima di scoprire cosa può fare l’aceto bianco per la nostra lavastoviglie, scopriamo quali sono i suoi usi principali.

In cucina, l’aceto bianco restituisce “vita” alle verdure un po’ appassite, rimuove l’odore che la cipolla lascia sulle mani. Se si mette un po’ di aceto bianco nell’acqua in cui bollono broccoli, verze o cavoli, è un valido alleato per ridurre il gonfiore intestinale, che in certi contesti può essere causato dalle suddette verdure.

Per ciò che concerne le pulizie, si può usare per pulire e rendere praticamente nuovi di zecca DVD e CD, naturalmente se usato su panno morbido. Potete anche usarlo per igenizzare il vostro frigorifero.

Aceto bianco, usalo così in lavastoviglie

Oltre agli usi sopraccitati, l’aceto bianco può fungere da potente additivo per rendere la vostra lavastoviglie più efficiente dal punto di vista dei lavaggi.

Il procedimento è davvero molto semplice: vi basterà aggiungere al ciclo di lavaggio mezzo bicchiere di aceto bianco e riuscirete a rimuovere con facilità rimasugli di alimenti e calcare.

E non è tutto, perché l’azione dell’aceto bianco riguarda anche il rendere i vostri piatti brillanti e senza tracce di aloni. Inoltre, questo rimedio naturale è in grado di rimuovere i cattivi odori dentro la lavastoviglie.

Tutto questo, senza bisogno di usare prodotti chimici. Per ottenere il suddetto effetto, dovrete prendere un bicchiere e versarvi poco aceto bianco, dopodiché mettere il bicchiere sulla mensola superiore della lavastoviglie. Dopo il lavaggio, potrete notare come l’odore della lavastoviglie sia totalmente diverso.

Una delle cose più fastidiose in una lavastoviglie è l’accumulo di calcare, e anche in questo caso, usare l’aceto bianco vuol dire rimuoverlo in modo efficace. Per evitare che il calcare si accumuli sulla vostra lavastoviglie, mettere mezzo bicchiere di aceto bianco sul fondo della lavastoviglie, dopodiché fate fare un ciclo di lavaggio a vuoto.

Questo procedimento, eseguito una volta al mese, farà in modo che tubi e componenti restino perfettamente puliti. Con l’uso dell’aceto bianco, le vostre stoviglie brilleranno. Per farlo, versate una tazza di aceto bianco nel dispenser del detersivo o nel cestello in cui mettete le posate della lavastoviglie, e poi eseguite il ciclo di lavaggio.

Naturalmente, non usate aceto bianco con altri detergenti che contengono cloro o ammoniaca, per non produrre gas tossici. Usate solo aceto bianco, non altri generi di aceto.