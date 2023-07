Se perdi le chiavi ti basta usare il metodo scientifico per ritrovarle e risparmi soldi e stress

Lo sapevi che, se hai perso le tue chiavi, potrebbe esserci un metodo scientifico e facile per ritrovarle senza stressarsi?

Succede praticamente tutti i giorni: ci guardiamo intorno e improvvisamente ci rendiamo conto di aver smarrito un oggetto indispensabile e che fino a poco prima era proprio con noi. Come poter fare?

A tutti noi, d’altronde, è capitato almeno una volta di aver smarrito un oggetto indispensabile e di farci così prendere dall’ansia.

Con questo metodo scientifico, però, questo non solo potrebbe non essere più un problema, ma anzi ritrovare le chiavi perse potrebbe essere estremamente facile e veloce.

Chiavi, ecco come ritrovarle con un metodo scientifico

Ebbene sì, se hai perso le chiavi, non hai più nulla di che disperare perché ritrovarle non è mai stato così facile e soprattutto pratico: dimentica infatti tutto lo stress o ancora i possibili sprechi di soldi per poter risolvere la situazione, tutto ciò che devi fare in questo caso è affidarti a un metodo scientifico. Stiamo parlando di quello messo a punto da Anna Nowakowska, che ha appunto cercato nella scienza un valido aiuto per la risoluzione di simili problematiche e soluzione.

Anna Nowakowska, appartenente all’Università di Aberdeen, ha infatti messo a punto un vero e proprio studio per riuscire a ideare il metodo perfetto e ritrovare in questo modo i propri oggetti smarriti nel corso della nostra quotidianità. Il primo tentativo proposto da questo metodo per ritrovare le proprie chiavi smarrite è anche quello più scontato, ovvero cercare lì dove siamo soliti riporle nel corso delle nostre giornate o ancora dove pensiamo di averla viste l’ultima volta. Se questo tentativo dovesse rivelarsi un fallimento, allora eccoci arrivati al vero e proprio fulcro di questo studio: secondo questa scienziato basterebbe semplicemente sfruttare la propria vista periferica, invece di continuare a guardarsi intorno senza successo.

Bisogna dunque controllare quelli che sono i luoghi più caotici e disordinati della casa, perché il nostro cervello potrebbe riuscire a riconoscerle proprio all’interno della confusione. Infine, ecco alcuni consigli che potrebbero esservi molto utili per ritrovare le vostre chiave: non cominciate la vostra ricerca se siete in preda all’ansia, ricordatevi sempre che nulla si perde mai davvero e soprattutto che gli oggetti sono molto abili nel mimetizzarsi. Cercate di stabilire l’area di ricerca e dunque abbiate chiaro in mente dove vi trovate e dove volete guardare, inoltre non guardate più di una volta uno stesso posto.