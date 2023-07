Le armi moderne molto più pericolose di una bomba nucleare: il lato oscuro del progresso

Tutti pensano che l’arma più pericolosa sia la bomba atomica, ma non è del tutto vero. Oggi esistono delle nuove armi molto più temibili.

Purtroppo le armi fanno parte della vita degli esseri umani fin dall’epoca degli uomini primitivi. Chiaramente, col passare dei secoli sono stati creati degli strumenti sempre più pericolosi, per conquistare nuovi territori o per difendere le proprie città. Ma com’erano le armi più temute del passato?

Nell’antichità esistevano già degli strumenti abbastanza pericolosi, come ad esempio le frecce ricoperte dal veleno dei serpenti, oppure gli alveari piene di vespe che i romani posizionavano sulle linee nemiche.

Altri invece utilizzavano un olio bollente, che veniva versato sui soldati avversari. Tuttavia, i primi ad utilizzare la cosiddetta arma sporca furono gli Hittiti circa 3.000 anni fa, grazie ad un’antica “bomba” che sprigionava virus e batteri.

La pericolosità delle armi moderne

Chiaramente, tutti conoscono gli effetti devastanti delle bombe atomiche, poiché nella storia sono stati lanciati due ordigni nucleari sul Giappone, e poi sono stati eseguiti tantissimi test nei deserti, sott’acqua e persino nell’atmosfera terrestre. Quindi, si conoscono benissimo le conseguenze di un’esplosione atomica.

Purtroppo, i paesi che possiedono queste bombe sono nove, tra i quali spiccano la Russia, gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia. Inoltre, qualora un ordigno nucleare venisse sganciato su una città moderna, provocherebbe migliaia o addirittura milioni di morti (dipende dalla potenza della bomba atomica), e in seguito la nube radioattiva creatasi porterebbe forti ustioni e malattie causate dalle radiazioni.

Tuttavia, le bombe nucleari non sono le uniche armi pericolosissime create dagli esseri umani, poiché vi sono anche le armi biologiche. Queste ultime sono caratterizzate da virus o insetti dannosi, che potrebbero essere lanciate su una città, con l’obiettivo di diffondere un’epidemia per distruggere il nemico. Una tale arma è stata utilizzata più volte in passato, come ad esempio quando gli europei distribuirono ai nativi americani delle coperte piene di vaiolo, uno dei virus più pericolosi. Naturalmente, nella lista delle armi più pericolose create dagli esseri umani, non potevano mancare le armi chimiche.

Questa tipologia di strumenti militari è stata adoperata dal dittatore Saddam Hussein negli anni ’80 in Iran, mediante il potente gas nervino che sterminò tantissime persone. In modo particolare, le armi chimiche sono formate da sostanze chimiche nocive, le quali vengono sprigionate sulla popolazione, con l’obiettivo di provocare dei danni lievi o molto gravi alla pelle o all’apparato respiratorio. Altri strumenti molto temuti durante una guerra sono le mine antiuomo, le quali vengono posizionate dappertutto mimetizzandole con il paesaggio circostante. In questo caso l’obiettivo è far saltare in aria chiunque le calpesti.