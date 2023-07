Come acquistare le case cantoniere a prezzi super scontati: tutte le informazioni

Guida completa all’acquisto delle affascinanti case cantoniere con incredibili sconti: scopri tutti i dettagli.

Le storiche case cantoniere italiane, parte integrante del paesaggio nazionale, alcune delle quali ancora in funzione, stanno vivendo una nuova fase di interesse poiché molte di esse sono ora disponibili per l’acquisto.

Attualmente, queste proprietà si distinguono per il colore: quelle rosse appartengono ad Anas, mentre quelle gialle o di altri colori sono gestite da Ferrovie dello Stato. Tuttavia, molte di queste strutture, specialmente quelle in disuso, possono essere acquistate da privati.

Per coloro che desiderano acquistare una casa cantoniera, la procedura è resa possibile grazie al portale Ferservizi, un’impresa pubblica totalmente partecipata da Ferrovie dello Stato, che gestisce la vendita di queste affascinanti proprietà. Il sito web offre una visione completa del patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato, inclusi gli immobili delle case cantoniere, distribuiti su tutto il territorio nazionale, con prezzi molto interessanti rispetto alla media del mercato.

Case cantoniere a prezzi incredibili: come acquistarle

Molti di questi edifici richiedono una ristrutturazione, ma ciò comporta anche l’opportunità di beneficiare di sconti per il restauro, soprattutto in considerazione della storicità di queste dimore. Chiunque sia interessato all’acquisto di una casa cantoniera può visitare il sito ufficiale, consultare gli annunci degli immobili che corrispondono alle loro preferenze e contattare il referente indicato per maggiori informazioni. Di seguito sono forniti alcuni esempi di case cantoniere, dalle regioni settentrionali a quelle meridionali.

A Torino, nella periferia nord, precisamente in via Germagnano, è disponibile un appartamento di 106 mq al primo piano in una palazzina, con ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Prezzo: 38.500 euro. A Brennero, in provincia di Bolzano, si trova una pittoresca casetta in pietra con tetto spiovente e comignolo, di circa 65 mq su un unico livello. L’edificio è composto da tre locali al piano terra e da una cantina al piano interrato.

A Genova, in via Greto di Cornigliano, si può acquistare una ex casa cantoniera di circa 140 mq su tre livelli, circondata da un cortile, al prezzo di 62.000 euro. A Ravenna, invece, una ex casa cantoniera di 128 mq su due livelli, con cortile, è in vendita al prezzo di 81.500 euro.

Le case cantoniere rappresentano una straordinaria opportunità per gli acquirenti che desiderano un pezzo di storia immobiliare italiana, offrendo un’esperienza unica e un legame con il passato ferroviario del paese.

Quindi, se sei alla ricerca di un luogo unico, carico di storia e con un valore immobiliare vantaggioso, non perdere l’opportunità di esplorare il magico mondo delle case cantoniere italiane. La tua casa dei sogni, intrisa di tradizione e nostalgia, potrebbe essere più vicina di quanto immagini.