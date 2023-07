Cani e crema solare, anche loro ne hanno bisogno: ecco dove devi assolutamente applicarla

Mettere una protezione sulla pelle quando si è al mare è importante. Ma sai che anche i cani hanno bisogno della crema solare?

In questi giorni di caldo afoso e torrido, andare al mare risulta essere addirittura controproducente per la nostra salute. Quando il sole scotta davvero, infatti, andare in spiaggia potrebbe essere motivo di calore in più per noi, in quanto la sabbia ha la capacità di riflettere il sole.

In questi giorni di caldo rovente, la cosa più importante per chi va al mare è quello di proteggere la propria pelle. Ma sapevi che anche i cani hanno necessità della crema solare? Ecco dove devi applicarla.

Ecco perché anche i cani hanno bisogno della crema solare

Proteggere la nostra pelle dai raggi solari è molto importante. Ma questo non vuol dire evitare “solo” le scottature (che sono comunque molto pericolose). La crema solare può infatti proteggerci dai raggi UV e prevenire malattie della pelle anche molto importanti. Tuttavia, anche i nostri amici a quatto zampe potrebbero averne necessità: ecco quindi quando i cani hanno bisogno della crema solare.

Non è assolutamente sbagliato pensare al fatto che i cani non dovrebbero aver bisogno della protezione solare, per via dei loro peli che ricoprono il loro corpo e riescono a proteggere la pelle dai raggi UVA. Tuttavia, anche in questo caso esistono delle eccezioni di cui parlare, in quanto molti cani possono avere delle zone delicate. Inoltre, ci sono alcune razze di cani che risultano essere maggiormente predisposte alle scottature solari. Tra le razze più sensibili al sole, infatti, ci sono i Dalmata, ma anche gli American Pitbull Terrier, il Boxer e il Dogo Argentino. Dunque, questi cani, che hanno un pelo più corto rispetto alle altre razze “più pelose”. Quindi in questi casi è importante applicare la crema anche a queste razze.

Ma dove applicare la crema solare al cane? Ovviamente non va messa sull’intero corpo del cane, in quanto il pelo rende impossibile questa pratica. Tuttavia, esistono alcune zone del nostro amato cane che risultano essere maggiormente esposte ai raggi UV. Dunque, la crema solare deve essere spalmata soprattutto sulla punta delle orecchie, ma anche sul muso, sulla pancia, sulle ascelle e in quelle zone dove il pelo è meno presente e, quindi, protegge di meno. Ad ogni modo, anche se avete applicato la crema solare al vostro cane, ricordatevi di farli riposare sempre in zone d’ombra e dar loro molta acqua.