Cambiare i tergicristalli: questi 5 errori ti mettono nei guai e devi evitarli a tutti i costi

Se commetti questi 5 errori quando cambi i tergicristalli allora potresti essere nei guai, ecco spiegato il perché.

Avere cura della propria auto significa anche fare attenzione ai dettagli minimi. Anche le spazzole tergicristallo ad esempio, sono da tenere in considerazione. L’usura degli oggetti porta questi ultimi a non essere più efficienti come un tempo, e dunque vanno sostituiti. Ma come si cambiano le spazzole tergicristallo? Molti automobilisti non conoscono bene la procedura e commettono questi errori.

Bisogna trovare il modello giusto e sapere come sostituirli, vediamo come fare. Di solito la fine dell’estate coincide con il cambio delle spazzole tergicristallo, ma non c’è in verità un periodo ideale per cambiarle. Anche in inverno, se usurate, vanno sostituite. Molti addirittura lo preferiscono, e ci sono dei motivi ben precisi.

La cosa più importante di tutte però, è che non si commettano questi 5 errori. I tergicristalli sono un sistema che impatta tanto sulla sicurezza alla guida, anche se vengono considerati da tutti gli automobilisti un elemento marginale. Non bisogna sottovalutare l’usura dei tergicristalli, è un grave errore. Le spazzole usurate dei tergicristalli, possono addirittura causare graffi e danni al vetro, se usate in queste condizioni.

Come cambiare le spazzole tergicristallo: ecco 5 errori che non devi assolutamente commettere

Anche se non c’è un periodo ideale per cambiare le spazzole dei tergicristalli, con l’entrata dell’ora solare è evidente che ci sono meno ore di luce in una giornata, e con la pioggia l’uso dei tergicristalli diventa indispensabile.

Quindi la verità è che l’usura va controllata spesso per evitare problemi di visibilità, oltre che danni al parabrezza. Per sostituire le spazzole però bisogna trovare il modello più adatto, che abbia la misura e la lunghezza più adatta alla vostra auto.

Anche cambiare il tergicristalli posteriore è diventata un’azione ormai obsoleta per gli automobilisti, ma la verità è che la piccola spazzola sul vetro posteriore è molto importante per la visibilità delle auto che ci seguono. Quindi così come i tergicristalli anteriori, quello posteriore va controllato e sostituito in caso di usura.

Una volta poi trovata la misura giusta, bisogna controllare il prezzo delle spazzole, ma andate sempre dritti su quelle di qualità, onde evitare spiacevoli imprevisti. Per farle durare di più è anche consigliato pulire i vetri una volta a settimana manualmente, così da allungare la vita delle spazzole. E poi usatele solo in caso di pioggia, così dureranno nel tempo. Ultimo consiglio che si lega a quest’ultimo, è usare il liquido lavavetri, che funge da lubrificante per il vetro e quindi agevola l’attività delle spazzole.