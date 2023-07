Balotelli, la verità sula lite con Mourinho: “Ci ho sempre messo la faccia”

Balotelli ha detto tutta la verità sulla storica lite con Mourinho. L’attaccante ha confessato di averci sempre messo la faccia: ecco che cos’è successo.

L’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale ha sempre avuto un carattere acceso, un po’ come il mister José Mourinho, attualmente allenatore della Roma. A parlare del loro rapporto è stato proprio Balotelli, rivelando alcuni retroscena che nessuno conosceva.

Mario Balotelli è sempre stato considerato un grande talento italiano, anche se non è mai riuscito a far decollare la sua carriera come in molti si aspettavano da lui. Una delle sue esperienza più fortunate, però, fu quella all’Inter con José Mourinho. È proprio di quegli anni che l’ex attaccante nerazzurro ha parlato a Muschio Selvaggio, quando è stato ospite di Fedez in una puntata del podcast.

Il centravanti ha raccontato diversi aneddoti, dai suoi inizi al rapporto con Marco Materazzi, che all’epoca era uno dei “senatori” della squadra. Tra le varie curiosità, non sono mancate nemmeno quelle che riguardano il suo scontro con l’attuale allenatore della Roma. Ecco che cos’è accaduto veramente nello spogliatoio.

Balotelli e il rapporto con Mourinho: il retroscena mai svelato prima

Durante la puntata del podcast durante la quale è stato ospite, Balotelli ci ha tenuto a spiegare che attualmente i rapporti con Mourinho sono buoni e distesi e che non fanno fatica a parlarsi e trovare un confronto. Tuttavia, ai tempi dell’Inter le cose erano un bel po’ diverse, visto che venivano spesso allo scontro.

Per far capire la situazione e l’aria che si viveva nello spogliatoio qualche anno fa, l’attaccante ha deciso di raccontare un aneddoto che non conosce nessuno. Si tratta di una lite accaduta prima di una partita e che avrebbe compromesso l’intera gara.

Mario ha raccontato che, prima di disputare la partita con il Catania, c’è stata una lite feroce con il mister. L’attaccante ha rivelato che quella volta lo scontro ci fu sopra il pullman, partito da Appiano Gentile per andare allo stadio dove l’Inter doveva disputare la gara di Serie A.

A causa del litigio, Balotelli è sceso dal pullman e se n’è andato. Come ha rivelato lui stesso, ha preso la macchina ed è tornato a casa, lasciando i suoi compagni di squadra e l’allenatore. Quella volta l’Inter perse il match 2 a 1, come ha sottolineato.

“Ho sbagliato nella mia carriera. – ha poi aggiunto l’attaccante – Però io mi sono sempre preso la responsabilità di quello che ho fatto. C’ho sempre messo la faccia, a differenza di altri che si nascondono”, ha poi aggiunto.