Vuoi dire addio alla ritenzione idrica? Ecco il menù per contrastarla in modo efficace

Soffri di ritenzione idrica? Con questo menù tipo potrai tornare ad avere la pelle compatta e senza buccia d’arancia.

Se mangi così dirai addio per sempre a gonfiore, edema, pelle a materasso e altri fastidiosi inestetismi dovuta a una circolazione sanguigna e linfatica faticosa, che soprattutto in estate provoca pesantezza e presenza di liquidi in eccesso nel tessuto sottocutaneo.

La ritenzione idrica si manifesta a causa di un accumulo di liquidi tra gli adipociti ed è questo a creare gonfiore e in alcuni casi anche la comparsa della cellulite. Per fortuna ci si può aiutare a tavola: ecco i cibi ideali per contrastare questo disturbo.

Ritenzione idrica, i rimedi efficaci per contrastarla

La ritenzione idrica è un disturbo di cui soffre la maggior parte della popolazione, in particolar modo quella femminile. Il fenomeno della ritenzione idrica è legato a un accumulo di liquidi tra gli adipociti, ovvero le cellule del tessuto adiposo sottocutaneo. Quando poi questi si infiammano, danno luogo alla cosiddetta cellulite, che si manifesta con edema, gonfiore, pelle a materasso, detta anche a buccia d’arancia e rappresenta una delle patologie vissute con maggior disagio dalla maggior parte del dei soggetti che ne soffrono.

Per contrastare questo fenomeno, spesso interpretato come un inestetismo, è bene seguire alcune buone norme di comportamento:

Evitare il più possibile fumo e alcol.

Evitare indumenti stretti, tacchi troppo alti e tutto ciò che rende più difficoltosa la circolazione sanguigna e linfatica.

Chiaramente è anche importante aiutarsi, attraverso un’attività fisica regolare e non traumatica e in questo senso sono adatte le attività come la camminata, il nuoto, e le attività aerobiche in acqua, mentre sono sconsigliate invece le sollecitazioni traumatiche come la corsa, o il crossfit.

mentre sono sconsigliate invece le sollecitazioni traumatiche come la corsa, o il crossfit. Seguire un’alimentazione sana e bilanciata, povera di sale e ricca di fibre, acqua, vitamine e sali minerali.

Proprio l’alimentazione infatti, gioca un ruolo fondamentale, e per questo abbiamo messo a punto un menu tipo che favorisce l’eliminazione dei liquidi e della ritenzione idrica, guardando i suggerimenti di Giuseppe Maiello, seguitissimo su Instagram.

Menù anti ritenzione idrica:

a colazione è consigliato consumare della frutta fresca, uno yogurt greco e del tè verde.

Come spuntino invece un mousse di ceci e carote crude.

Come pranzo del riso integrale con limone, tonno al naturale, con olio a crudo, e verdure come pomodorini e zucchine.

integrale con al naturale, con olio a crudo, e verdure come Lo spuntino pomeridiano sarà un centrifugato di finocchio, semi di lino e mela.

A cena carne rossa magra, verdure e patate al forno, e ci si può concedere anche un cucchiaino di maionese

Si tratta quindi di un’idea di pasti gustosi ma che apportano il giusto quantitativo di acqua fibre sali minerali e non troppo sale. Inoltre danno sazietà quindi fanno venire meno voglia di snack salati, o drink zuccherini o peggio alcolici.