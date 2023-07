Sudi subito dopo la doccia? Niente paura: ho qui per te un trucchetto per rimanere fresco e profumato per ore

Capita spesso, soprattutto quando fa davvero molto caldo. Ma perché sudi dopo la doccia? Te lo spieghiamo qui.

Quest’estate sembra essere la più calda di sempre per via delle temperature record che ogni giorno vengono raggiunte e superate.

Un modo per cercare refrigerio e un po’ di tregua dal caldo estremo è senz’altro quello di fare la doccia, ma a volte sembra addirittura peggiorare le cose. Ma perché dopo aver fatto la doccia, anche se molto fresca, sudiamo? Si tratta di un evento piuttosto comune e non vi è nulla di strano, ma capiamo che potrebbe essere disturbante. Vediamo quindi perché succede e quali sono i trucchetti per risolvere anche questo problema.

Se sudi subito dopo la doccia puoi risolvere in questo modo

La sudorazione è un meccanismo normale del nostro corpo e di fondamentale importanza, in quanto ha un ruolo essenziale nella termoregolazione del nostro organismo. Questo meccanismo, infatti, è necessario per far mantenere la nostra temperatura medi (intorno ai 37°C) stabile. Quando fa molto caldo, infatti, la temperatura del nostro corpo tende ad aumentare e, quindi, il nostro organismo reagisce con la sudorazione, in modo che la temperatura interna si abbassi velocemente e raggiunga al più presto quella ottimale.

A volte però capita di sudare anche dopo aver fatto una doccia fredda. C’è anche chi continua a sudare mentre si fa la doccia o immediatamente dopo. La sudorazione non si ferma in maniera immediata, anche se, quando sentiamo molto caldo, decidiamo di fare una doccia molto fredda. Se dovessimo invece utilizzare acqua calda, non faremo altro che “accompagnare” i nostri recettori, incoraggiando a portare avanti la sudorazione. inoltre, dopo aver fatto la doccia, l’umidità e la temperatura presenti nel bagno possono aumentare in maniera vertiginosa, inducendo il nostro corpo a sudare ancora per raffreddarsi ulteriormente.

Quindi, il fatto di sudare subito dopo aver fatto la doccia è normalissimo e non vi è nulla di preoccupante. Ci sono alcuni trucchi, però, che possiamo attuare con la speranza di risolvere il problema. Il primo è quello di aspettare un po’ prima di entrare in doccia: se stai sudando molto, quindi, aspetta che la sudorazione si fermi e poi potrai iniziare. Inoltre, non mettere immediatamente acqua fredda, ma fai in modo che la temperatura dell’acqua si abbassi in maniera graduale. In questo modo non ci sarà alcun sbalzo termico e potrai fermare la sudorazione nei giusti tempi, senza alimentare ulteriore caldo nel tuo organismo.