Neanche tu riesci a digerire il cetriolo? Il motivo a monte è pazzesco: non vorrai crederci

Cetriolo e difficoltà digestive: in molti hanno riscontrato problemi durante e dopo il pasto, questo è per via degli elementi di cui è costituito.

Spesso siamo spinti a pensare che scegliendo cene vegetali al tempo stesso abbiamo scelto cene leggere. La verità è che il nostro apparato digerente non è quello di una mucca perché nasce come apparto digerente di un onnivoro, di un organismo che per vivere bene ha bisogno di diverse sostanze. Il nostro stomaco non ha abbastanza enzimi per trasformare le fibre, inoltre il nostro intestino è molto più corto di quello degli erbivori, motivo per cui digerire fibre diventa più difficile.

Dall’altra parte sono gli stessi medici a consigliarci di mangiare molta verdura, questo proprio perché non viene sintetizzata e aiuta a pulire l’intestino. Ma allora fa bene o no mangiare verdura? Mangiare vegetali fa bene, ed è necessario per una dieta equilibrata, ma ci sono vegetali e vegetali: la scelta è importante per la sera perché altrimenti affaticheremmo troppo il corpo che sarebbe portato a crearci problemi come pesantezza e mal di pancia.

Per esempio il cetriolo che è il vegetale più quotato d’estate grazie alla sua alta percentuale d’acqua contenuta, al tempo stesso anche molto difficile da digerire. Per questo tempo fa le nonne usavano tagliare la parte finale del cetriolo, l’apice, e ruotarla attorno al frutto, così da fare fuoriuscire un latte biancastro ritenuto responsabile delle difficoltà digestive.

Perché il cetriolo è così difficile da digerire? È meglio evitarlo di sera perché potrebbe dare problemi all’intestino

In realtà nonostante sia reidratante, tonificante e diuretico, il cetriolo è costituito da fibre insolubili, così come anche le altre cucurbitacee come il melone e l’anguria. Le fibre insolubili come la cellulosa sarebbero le vere responsabili della cattiva digestione, i cetrioli infatti sono costituiti per la maggior parte di acqua e oligosaccaridi, pesanti per gli stomaci delicati. Chi soffre di colon irritabile e colite dovrebbe evitare totalmente tutto ciò che è costituito da queste fibre, almeno nelle ore serali, facendosi consigliare da un medico.

Il cetriolo rientra quindi tra i vegetali da non mangiare con esagerazione per evitare di sentirsi male, un consiglio per esempio e mangiarne una porzione ridotta da accompagnamento ad altri cibi. L’anguria fa parte della stessa famiglia motivo per cui potrebbe portare anch’essa a difficoltà durante la digestione: mangiarne una fetta per merenda potrebbe essere un buon compromesso per non appesantire il corpo.