Le 10 cose che una donna elegante non dovrebbe mai comprar: alcune le portano tutte

Ci sono alcune cose, precisamente 10, che una donna di classe non comprerebbe mai. Ecco quali sono, la lista completa.

Da cosa si deduce che una donna, è una donna di classe? Sicuramente sono i modi a definire questa caratteristica, ma ci sono alcune cose che una donna di classe non comprerebbe davvero mai. 10 cose per la precisione, che una donna che vuole sembrare elegante non guarderebbe nemmeno da lontano. Molte donne però inconsapevolmente le comprano e le utilizzano, senza sapere che potrebbero far di loro una donna poco elegante. Sapete di cosa stiamo parlando? Eccole tutte.

Indumenti e non solo, che una donna elegante non dovrebbe mai pensare di acquistare o tenere nell’armadio. Di questo parliamo, e sono 10 elementi che in realtà quasi tutte posseggono. L’eleganza è una caratteristica molto peculiare, dona riconoscibilità e rende la nostra figura più piacevole. Per poter possedere questo status però, bisogna rispettare delle regole, forse non troppo chiare a tutte. Cadere in inganno è molto facile, allora bisogna che seguiate questa lista di cose che non dovete fare e possedere se volete essere considerate delle donne eleganti.

10 cose che una donna di classe deve evitare di avere, eccole tutte

La prima cosa che sicuramente una donna elegante non dovrebbe avere, sono le maglie scollate. Anche se spalle scoperte e décolleté sono ben accetti per le serate più eleganti, gli scolli troppo vistosi e appariscenti possono far di noi una donna poco elegante. Durante il giorno dunque, una donna di classe non indossa mai maglie scollate. Stesso criterio vale per le minigonne, e per gli shorts cortissimi.

Le ciabatte in gonna sono un elemento molto lontano da quello che è una donna elegante, e dunque non vedrete mai indossare da una donna di classe un paio di queste. All’opposto invece, ci sono i tacchi troppo alti, scarpe che una donna elegante nemmeno indosserebbe mai.

Una donna di classe non acquisterebbe mai dei capi con dei colori che non valorizzano il proprio colore dell’incarnato, che lo vanno anzi a spegnere. Una donna di classe non acquisterebbe nemmeno mai un capo strappato, né tantomeno lo indosserebbe, non è proprio in linea con l’idea di eleganza.

Se parliamo di accessori, le unghie finte non dovrebbero mai essere indossate da una donna di classe, troppo appariscenti. Troppo plasticose e artificiali. Stessa cosa per i gioielli di bassa qualità, scadenti e che magari colorano la nostra pelle di materiale ferroso. La nuova bigiotteria del fast fashion è l’esempio più lampante. L’ultimo elemento riguarda i colori fosforescenti, assolutamente da evitare.