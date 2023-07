L’allenamento che ti fa star bene: da provare, risultati garantiti

Vuoi stare bene col tuo corpo? Allora devi assolutamente provare questo allenamento. È incredibile, i risultati sono garantiti subito.

Ora che l’estate è arrivata ed è tempo di andare al mare, per molti c’è una preoccupazione in più: la prova costume. Farsi trovare col fisico “giusto” in spiaggia permette di vivere meglio una situazione che a diverse persone mette a disagio. Ecco perché è bene riguardare la propria dieta e soprattutto allenarsi, con l’esercizio fisico che può portare ad enormi benefici sia per il corpo che per la mente.

Ce ne sono di diversi che vanno bene. Dalla semplice corsa al parco ai workout estenuanti che si possono fare a casa o in palestra. Di recente, è diventato virale un allenamento specifico che sembra dare risultati pazzeschi e da subito. Dovete provarlo, impiegherete pochi minuti della vostra giornata e in poche settimane noterete benefici che vi faranno stare meglio col vostro organismo.

Allenamento per stare bene, questo è semplicemente pazzesco

C’è un allenamento perfetto per l’estate, che stanno provando in tantissimi e che sembra portare a risultati immediati. Vi consigliamo di provarlo subito, dopo però aver assunto alimenti che vi diano la giusta energia e carica per portare al termine il workout senza sentirvi male. Non ve ne pentirete, sarete pronti per la prova costume e avrete un fisico da fare invidia in spiaggia.

Stiamo parlando del Functional Training, un allenamento che rispecchia a pieno i gesti comuni della vita quotidiana. Vengono effettuati dei movimenti naturali, che mettono il nostro corpo sotto sforzo con un’unica entità articolata dei vari muscoli, non segmentata in vari distretti muscolari da sviluppare singolarmente. Il tutto è basato su due elementi soltanto, ossia il core e la stabilità.

Per core si intende il fulcro, ossia la base su cui tutte le strutture si fondano per il mantenimento statico e dinamico della neutralità della colonna vertebrale. Per quanto riguarda la stabilità invece, il cervello tende volersi muovere con il massimo dell’efficienza, senza provocare dolori e col massimo del confort. È bene muoversi bene er star bene con se stessi.

Tra i vari benefici del Functional Training, c’è innanzitutto un aumento della duttilità atletica. Si vanno poi a sviluppare capacità condizionali e coordinative, oltre al miglioramento della stabilità e della forza del core. Si registra anche un incremento della flessibilità muscolare e della mobilità articolare, oltre ad un supporto nella terapia dietetica. Infine, si parla di un miglioramento dei parametri metabolici e al potenziamento terapeutico delle varie condizioni legate a debolezza del cingolo addominale e della muscolatura della schiena.