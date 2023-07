La combo perfetta per profumare tutta la casa con una sola passata: ne basta una tazza, durerà una settimana

Conosci la combo perfetta per profumare tutta la casa in una sola passata? Te la facciamo preparare noi in pochissimi secondi.

Pulire e profumare la propria casa è il desiderio di ogni essere umano. Sappiamo bene che, soprattutto in determinate camere della nostra casa, ci ritroviamo a dover fare i conti con i cattivi odori: odori provenienti dal bagno, odori provenienti dalla cucina dopo aver cucinato cibi particolari e così via. Insomma, ogni giorno il nostro unico obiettivo è quello di pulire l’intero appartamento e renderlo profumatissimo.

Per questo motivo abbiamo ben pensato di farvi provare la combo perfetta per profumare l’intera casa in una sola passata. Pronti a scoprire di cosa si tratta? Pochissimi ingredienti per un risultato unico! Vediamolo insieme.

Crea la combo perfetta per profumare l’intera casa: ecco di cosa hai bisogno

Sappiamo bene, come abbiamo precedentemente annunciato, che profumare casa è ciò che di più desideriamo al mondo quando iniziamo e portiamo a termine le nostre faccende domestiche. Ci impegniamo così tanto a cercare il detersivo adatto a noi e alle nostre esigenze, che se non realizziamo il nostro desiderio ci restiamo davvero molto male. Ciò capita perché forse riponiamo moltissime aspettative nell’utilizzo del detersivo appena acquistato, credendo che ciò che dicono nelle pubblicità sia vero. Insomma, l’unico modo per poter avere una combo perfetta e profumare l’intera casa è seguire i nostri consigli: il detersivo che vi faremo creare sarà incredibile!

Per realizzarlo avremo bisogno di:

aceto

bicarbonato

acqua

alcol

ammorbidente

detersivo per le stoviglie

La prima cosa da fare per realizzare questo detersivo è mettere in una ciotola, o in una bacinella, l’acqua e 2 bicchieri di aceto bianco. Questo, come ben sappiamo, è un grande alleato delle pulizie e soprattutto un enorme antibatterico che ci aiuta a disinfettare e ad eliminare i cattivi odori presenti nella nostra casa. Ad esso aggiungiamo poi due cucchiai di bicarbonato e 2 cucchiai di detersivo liquido per le stoviglie ed iniziamo a mescolare. Infine aggiungiamo due cucchiai di alcol e due tazze di ammorbidente, continuando a mescolare per bene per far sì che gli ingredienti siano ben amalgamati.

A questo punto non ci resta che prendere una bottiglia ed un imbuto e versare tutto il composto al suo interno. Riempiamola fino all’orlo e chiudiamo il tutto con un tappo. Utilizzeremo il composto quando sarà necessario. A quel punto quando dovremo lavare a terra, potremo mettere circa 2 bicchieri di composto all’interno del secchio con l’acqua e lavare il nostro pavimento: il profumo che si estenderà sarà delizioso!