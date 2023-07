Fai queste cose prima di dormire e starai benissimo tutta la notte

Vuoi finalmente dormire benissimo tutta la notte? Allora dovresti mettere in pratica questi consigli: unici ed efficaci.

Negli ultimi anni sempre più persone lamentano spesso di soffrire di insonnia. Sarà stata colpa della pandemia o sarà stata colpa dello stress accumulato tra lavoro, casa, famiglia e studio, fatto sta che si tratta di un sintomo sempre più comune che sta mettendo quasi in ‘ginocchio’ l’intera popolazione. L’insonnia colpisce improvvisamente chiunque, maschi e femmine, grandi e adolescenti, avendo così effetti indesiderati sul corpo umano. Dormire poco ci fa essere nervosi, ci fa ammalare e soprattutto ci toglie energia, facendoci apparire sempre stanchi.

Vediamo insieme allora quali consigli poter mettere in pratica, prima di andare a dormire, per coricarci serenamente e dormire come un angioletto.

Metti in pratica questi consigli e potrai dormire come un angioletto: ecco cosa fare

Abbiamo detto che negli ultimi anni l’insonnia sta accomunando sempre più persone, da grandi a piccini. Sembra essere sempre più difficile mettere solamente la testa sul cuscino, girarsi dall’altra parte e cercare di dormire. Alle volte si pensa possa essere colpa di diversi pensieri che ci frullano per la testa, ad esempio il lavoro da portare a termine il giorno dopo, delle commissioni da dover eseguire correttamente e così via. O ancora che possa essere colpa dei dispositivi dalla luce blu, che tendono a ridurre la capacità di addormentarsi subito e rendono difficile l’arrivo del sonno. Per questo motivo sarebbe il caso di creare una sorta di ‘routine quotidiana’.

Quest’ultima è importantissima se si desidera dormire tutta la notte. Sappiamo bene che il cervello umano è molto abitudinario, di conseguenza se si crea una routine da seguire tutte le volte che andiamo a letto, il cervello ne prenderà atto e continuerà a svolgere quelle attività così come sono state proposte. Vediamo insieme di quali attività abbiamo bisogno per poter dormire come un angioletto.

Tra le attività proposte troviamo: