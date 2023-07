“Aiuto, ho la nausea”: in auto o in nave, alcuni rimedi importantissimi per contrastarla

Ti è mai capitato di avere la nausea in auto o in nave? Ecco allora i rimedi importantissimi che ti aiutano a contrastarla.

Da un po’ di tempo è iniziato il cosiddetto ‘periodo di vacanza’, in cui la maggior parte degli italiani decide di partire per una meta da sogno, in cui potersi godere il meritato relax dopo un anno intero di stress ed intenso lavoro. Insomma, finalmente si può affermare che le tanto desiderate ferie (per molti) sono finalmente arrivate. C’è chi, per raggiungere queste mete, utilizza l’auto, chi l’aereo e chi il treno.

In questi tre casi, e possiamo aggiungere anche un quarto ovvero la nave, molto spesso capita che si tenda a soffrire di nausea. La testa e lo stomaco girano sottosopra come se fossero una giostra ed è sempre più difficile fermarli. Non si può affrontare un viaggio del genere, stando così male! Vediamo insieme allora quali sono i rimedi più efficaci per contrastare questo enorme fastidio.

Elimina per sempre la nausea da auto o da nave con questi semplicissimi rimedi

Sembrerà abbastanza ‘strano’ forse, ma sempre più persone quando si inizia a pensare di partire vengono pervasi da un senso immenso di ansia. Il motivo è molto semplice: prendere auto, pullman o nave può provocare in loro un fortissimo senso di nausea. Quest’ultima è conosciuta scientificamente con il nome di chinetosi o cinetosi e può ‘colpire’ sia grandi che piccini. Per fortuna però ci sono tantissimi rimedi, attualmente, per poter contrastare questo fenomeno e riuscire a raggiungere la meta tanto desiderata con enorme tranquillità. Vediamone alcuni.

Tra i metodi di cui vogliamo parlarvi, troviamo: