Csaba Dalla Zorza porta con sé il suo gatto in viaggio: la soluzione ideale per l’auto

Csaba Dalla Zorza porta in vacanza anche il suo gatto con una soluzione pratica e ideale: un modo per avere il proprio animale sempre vicino.

Sempre più popolare sui social, ormai regina da tempo del bon ton e nota scrittrice oltre che food blogger e conduttrice, Csaba Dalla Zorza non manca di godersi meravigliose giornate in quest’estate 2023, che tra l’altro l’ha portata finalmente a realizzare il suo sogno.

Come visto da numerosi post sul suo profilo Instagram infatti, si è concessa un meraviglioso viaggio da Venezia a Bruxelles a bordo dell’Orient Express, storico treno oggi diventato un concentrato di comfort, eleganza e lusso, capace di offrire un viaggio davvero indimenticabile.

Dopo l’esperienza sul mitico treno, Csaba Dalla Zorza si sta godendo altri giorni di vacanza in Francia, un paese a cui è legatissima essendosi diplomata chef in cucina tradizionale francese; in questo caso però, non ha rinunciato a portare con sé il suo gatto, ideando una soluzione pratica e molto comoda per l’animale.

Csaba Dalla Zorza, l’idea comoda e pratica per far viaggiare il gatto

Tramite una nuova foto pubblicata nella sezione delle stories del suo profilo Instagram, Csaba Dalla Zorza si è mostrato sorridente in macchina insieme al suo gatto, pronto a raggiungere la Francia insieme a lei. Il comodo trasportino permette all’animale di viaggiare in perfetta sicurezza e senza stress, preparandolo ai giorni di vacanza.

“Minou viaggia con noi. Facciamo delle tappe e scegliamo solamente strutture che accettano i gatti. A casa in Francia si gode anche lei il verde e la villeggiatura. In macchina è tranquilla” si legge nella didascalia scritta dalla conduttrice e allegata alla foto, mostrando il metodo davvero molto pratico e soprattutto comodo per l’animale per viaggiare in vista delle vacanze.

Sono ormai sempre di più gli accessori da viaggio dedicati ai nostri amici a quattro zampe, proprio come dimostra anche la storia della Dalla Zorza; con tanta cura e preparazione (come consiglia la conduttrice) possiamo far viaggiare i nostri animali tranquillamente con noi, condividendo anche con loro le vacanze estive. Anche a livello di strutture, fortunatamente c’è una crescente apertura verso gli animali; d’altronde, sono parte integrante delle famiglie e meritano di poter stare coi loro padroni anche durante le giornate di vacanza.