Papa: il Signore ci dia il coraggio delle donne che ci indicano la strada

In questi giorni di coronavirus “il Signore ci dia il coraggio che hanno le donne di andare sempre avanti”. Lo ha detto Papa Francesco, parlando a braccio, al termine della preghiera del Regina Caeli.

Tenace, resistente, resiliente. Nonostante le difficolta’, talvolta le violenze subite entro le mura di casa. Sul lavoro in prima linea, in grado di indicare la via d’uscita. Gia’ nel Vangelo e’ cosi’, sottolinea Papa Francesco: “le donne sono sempre all’inizio”, la Madonna e le donne al sepolcro. Di li’ nasce tutto. Oggi lo si vede nel pieno della pandemia. E allora “il Signore ci dia il coraggio che hanno le donne di andare sempre avanti”. Ricordiamoci di “quanto fanno molte donne, anche in questo tempo di emergenza sanitaria, per prendersi cura degli altri: donne medico, infermiere, agenti delle forze dell’ordine e delle carceri, impiegate dei negozi di beni di prima necessita’, e tante mamme e sorelle che si trovano chiuse in casa con tutta la famiglia, con bambini, anziani, disabili”. Anche per sottolineare questo concetto Bergoglio ha voluto telefonare lo scorso Sabato Santo alla Guardia medica di Villa d’Alme’, in provincia di Bergamo. “Vorrei ringraziare tutti voi e suor Bipendu per cio’ che state facendo”, rassicura e riconosce. Cronache di un Paese che reagisce, di donne che resistono.

La religiosa, nata e cresciuta in Congo, e’ scampata anni fa ad una epidemia di Ebola. Oggi lavora in un pronto soccorso di prima linea nella lotta al coronavirus. Non e’ solo dedizione riconosciuta. Al contrario: spesso in queste settimane di coesistenza forzata riesplodono o peggiorano tremende tensioni. “A volte esse sono a rischio di subire violenza, per una convivenza di cui portano un peso troppo grande”, sottolinea il Pontefice, chiedendo: “Preghiamo per loro, che il Signore doni loro forza e che le nostre comunita’ possano sostenerle insieme alle loro famiglie”. Non e’ l’unico pensiero del Papa, in questo periodo in cui le curve dei contagi sono in folle, le morti sono ancora troppe ma non crescono in proporzione, il ritmo dei ricoveri rallenta. Bergoglio ha “vicinanza e affetto nei confronti di tutti i paesi colpiti” dal coronavirus: “Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, la lista e’ lunga”. “Prego per tutti loro”, prosegue rivolgendosi alle nazioni della Terra, “Non dimenticate: il Papa prega per voi e vi e’ vicino. Rimaniamo uniti nella preghiera e nell’impegno ad aiutarci gli uni gli altri come fratelli”. Si torna cosi’ ad uno dei leit-motiv dei suoi interventi di queste giornate, tristi e voltwe a capire cosa avverra’.

“Oggi preghiamo per i governanti, per i politici, per gli scienziati che hanno cominciato a studiare la via d’uscita per il dopo pandemia”, suggerisce ancora, “il dopo che e’ gia’ cominciato, affinche’ trovino la strada giusta sempre in favore della gente, sempre in favore dei popoli”. L’umanita’ deve compiere una scelta, ora che si profila la fine della pandemia: scegliere tra una revisione dei propri punti di riferimento sociali, economici e culturali oppure piegarsi al dio denaro, al suo sepolcro. Si torna cosi’ nuovamente a riflettere sugli egoismi che si manifestano di fronte al contagio (ieri sua una esplicita critica ad una Europa egoista che deve ritrovare l’antico spirito di solidarieta’). A tutte le commissioni messe in piedi in questi giorni, a tutti i governi Francesco manda a dire: il dopo sia in favore della gente, dei popoli. Non ripetiamo gli errori del passato lontano e recente, perche’ se l’epidemia di coronavirus e’ stata cosi’ forte, improvvisa e debordante lo e’ stata perche’ certi modelli, talune certezze si sono rivelate del tutto inadeguate.

Si tratta, una volta di piu’, di scegliere tra due strade. Una quella della rivelazione, del profondo stravolgimento culturale come politico o economico, L’altra fare come se nulla fosse accaduto, e continuare ad adorare i vecchi feticci. Se si nega l’evidenza delle cose, ragiona ancora Bergoglio, si sceglie “la strada del diavolo e della corruzione”. E anche oggi, aggiunge nell’omelia della messa a Santa Marta, “davanti alla prossima fine – speriamo – della pandemia abbiamo la stessa opzione: i popoli o il dio Denaro”. Tra una ricostruzione che sia per l’uomo oppure “la schiavitu’, la guerra, i bambini senza istruzione”. Una scelta tra “scegliere il bene della gente e cadere nel sepolcro del dio Denaro”. Il vangelo del giorno racconta che, grazie alla costanza delle donne che hanno appena ricevuto l’annuncio della Resurrezione, la notizia inizia a spargersi e i sommi sacerdoti, i dottori della legge pagano il silenzio delle guardie, per evitare l’imbarazzo del Sepolcro di Cristo rimasto vuoto. Prima considerazione di Papa Bergoglio: “le donne vanno avanti a portare l’annuncio. Sempre Dio inizia con le donne: aprono le strade, non dubitano. Sanno, hanno visto”.

Seconda considerazione: i timori e le paure di quanti ora pensano “quanti problemi ci portera’ questo sepolcro vuoto” e fanno in modo da comprare il silenzio dei testimoni che possono attrestare come stiano le cose. “Questa non e’ una tangente, questa e’ corruzione pura”, sillaba le parole Papa Francesco, “quando davanti all’evidenza si sceglie questa strada, questa e’ la strada del diavolo e della corruzione”. Denaro contro verita’ anche oggi che si deve iniziare a pensare agli assetti mondiali del dopo coronavirus. Il Papa, gia’ all’inizio della messa, ha lanciato un invito molto significativo. “Oggi preghiamo per i governanti, per i politici, per gli scienziati che hanno cominciato a studiare la via d’uscita per il dopo pandemia”, ha detto, “il dopo che e’ gia’ cominciato, affinche’ trovino la strada giusta sempre in favore della gente, sempre in favore dei popoli”. Piu’ tardi, nell’omelia, lo riafferma e lo scandisce: “Quando non serviamo il Signore Dio, serviamo il Signore Denaro”. Una terza via non e’ data.(AGI)

Fonte Foto: Vatican Media