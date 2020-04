Germania, Sondaggio Insa: Unione Cdu-Csu al 38%

Continuano ad essere estremamente positivi i sondaggi per la coalizione di governo tedesca, in particolare per la formazione che sostiene la cancelliera: l’Unione di Cdu-Csu è data al 38%, secondo il sondaggio Insa commissionato da Bild. Sono 3 punti percentuali in più rispetto alla settimana precedente e 11,5 punti in più nelle ultime 4 settimane. I socialdemocratici rimangano stazionari al 16% rispetto alla settimana precedente, mentre sono in calo i Verdi che raccolgono il 18% dei consensi, mentre prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus erano sopra il 20%. Perde anche l’Afd, che scende di due punti collocandosi al 10% e raggiungendo il consenso più basso dal 2017. Scendono di poco anche la Linke che si colloca al 7% e Liberali al 5,5%. (ANSA).