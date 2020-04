Cura Italia: fine collaborazione governo-opposizioni

Torna alta la tensione tra maggioranza e opposizione. La collaborazione tra il governo e il centrodestra, sollecitata piu’ volte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non riesce a decollare e segna un nuovo ‘inciampo’ sul decreto ‘Cura Italia’. Malgrado tre riunioni in 36 ore, esecutivo e minoranza non riescono a trovare l’accordo sugli emendamenti al decreto. Nel corso dell’ultima ‘cabina di regia’, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia lamentano la scarsa attenzione del governo davanti alle loro proposte e chiedono di cominciare a votare gli emendamenti ‘segnalati’ in commissione Bilancio al Senato. La riunione della commissione viene rinviata a domattina, con il rischio che la collaborazione salti del tutto, se non si trovera’ un compromesso nelle prossime ore. “Non hanno accolto quasi nulla delle nostre proposte, soltanto – a parole – la proposta di uso in deroga dei volontari della Protezione civile”, lamentano fonti di via Bellerio. “Non c’e’ alcun impegno, su alcuna nostra proposta e non ci dicono nulla dei provvedimenti al vaglio dell’esecutivo. Del decreto Scuola abbiamo appreso dalla tv perche’ il ministro e’ andato da Fazio ieri”, attaccano. “Il governo si sta comportando usando i ‘pieni poteri’ di Orban, ma, diversamente del premier ungherese, senza la legittimazione del Parlamento” e’ l’accusa, durissima, dei leghisti. Il tema e’ accelerare e favorire l’approvazione del ‘Cura Italia’, che dovrebbe approdare mercoledi’ in Aula al Senato. Da giorni – lo ha domandato espressamente anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – il governo ha chiesto all’opposizione, e ai partiti di maggioranza, di ‘asciugare’ il numero di emendamenti depositati, trasformando quelli meno urgenti in ordini del giorno. “Solo alcune delle nostre proposte sono state accolte, l’interlocuzione e’ stata molto blanda”, protestano da FI, “serve l’intervento di Conte: bisogna intestare all’opposizione alcuni emendamenti”. Dall’inizio dell’emergenza, FI chiede “l’uso dei voucher in agricoltura, liquidita’ per le aziende, la tutela della aziende strategiche italiane, la proroga della Cig e dei congedi parentali”. “Da giorni lavoriamo alla cabina di regia tra governo e opposizioni per cercare di dare il nostro contributo e migliorare il decreto ‘Cura Italia’, che per noi ha diverse criticita’. Purtroppo, finora non c’e’ stato nulla da fare: la maggioranza e’ totalmente arroccata sulle sue posizioni”, ha lamentato, dal canto suo, Giorgia Meloni. Tutti e tre i partiti di opposizione negano di aver fatto ostruzionismo in commissione. “Sono stato li’ due ore. Abbiamo chiesto di cominciare a votare subito gli emendamenti segnalati, non ne abbiamo votato neanche uno”, dice Matteo Salvini, che ha voluto seguire i lavori di persona. “Ci chiediamo dove sia la disponibilita’” del governo, aggiunge Meloni, “perche’ non e’ molto chiaro”. “A questo punto avremmo potuto dire ‘fate da soli’ e metterci a fare ostruzionismo – prosegue – ma l’Italia non puo’ permettersi tatticismi in questo momento. Fratelli d’Italia ha deciso di ritirare i propri 168 emendamenti e lasciarne solo 20, a cui si aggiungono 6 ordini del giorno. Sono meno di 30 proposte, tutte sensate e serie, come ad esempio quella di utilizzare i percettori di reddito di cittadinanza per portare la spesa agli anziani che non possono muoversi o quella che prevede di rimborsare le famiglie per il pagamento delle rette scolastiche”. “Noi – conclude la presidente di FdI- chiediamo al governo risposte su queste 26 proposte e poi saranno gli italiani a giudicare”. Il problema e’ che la collaborazione tra maggioranza e opposizione non e’ mai decollata, protestano da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Fonti di FI definiscono “disastrose” tutte le ultimi riunioni. “Ieri sera non voleva nemmeno presentarsi Roberto Gualtieri, i nostri capigruppo e rappresentanti economici hanno dovuto minacciare Federico D’Inca’ di andarsene per farlo venire”, sostengono. “Stamattina non avevano nemmeno i numeri dello scostamento, cioe’ la dimensione della ‘mini -manovra’, dunque abbiamo giudicato completamente inutile la discussione: se non sai quanto soldi hai, cosa decidi? Poi si e’ capito che non e’ risolto lo scontro interno alla maggioranza su Sace e altro – affermano – Il risultato e’ che non hanno preso impegni concreti su nessuna delle proposte dell’opposizione”. (AGI)