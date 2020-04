Coronavirus, Papa: Preti, medici, infermieri morti Santi della porta accanto

“Santi della porta accanto”. Sono i medici, gli infermieri, i sacerdoti che hanno perso la vita in questi mesi di pandemia (più di sessanta solo in Italia) per servire gli altri. A loro Papa Francesco pensa nella funzione che dà inizio al Triduo Pasquale più triste, la messa in Coena Domini, che per la prima volta non viene preceduta da quella crismale con i sacerdoti di Roma e che non prevede la lavanda dei piedi, le restrizioni impongono che sia così. La funzione del Crisma si farà prima della Pentecoste, il 31 maggio, se sarà possibile, altrimenti il prossimo anno: “Ma non posso lasciarla passare senza ricordare i sacerdoti che offrono la vita per il Signore”, insiste Francesco.La Basilica di San Pietro è semi-deserta. Partecipano i lettori e i cantori, assistono pochi sacerdoti, alcune religiose, un vescovo e il cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica. Sull’altare della Cattedra, con il Papa, ci sono ancora il Crocifisso di San Marcello, la Croce ‘dei miracoli’, a cui si attribuisce la fine della peste a Roma nel 1522, e l’icona bizantina della Salus Populi Romani. Entrambi accompagnano il Pontefice dalla sua benedizione alla città e al mondo venerdì 27 marzo nella piazza vuota. L’omelia è a braccio. E dopo l’assoluzione del suo ex prefetto dell’Economia, George Pell, Bergoglio dedica qualche parola anche ai “sacerdoti calunniati” per colpe degli altri: “Li porto nel cuore e sull’altare”, dice. Tante volte, osserva, non possono andare per strada, non possono uscire da casa con il clergyman perché vengono insultati. “Sacerdoti peccatori, che insieme ai vescovi peccatori e al Papa peccatore non si dimenticano di chiedere perdono”. E con la stessa coscienza della necessità di essere lavati, il Papa chiede loro di essere “grandi perdonatori”: “Perdonate! È la misura con la quale noi saremo misurati. Siate coraggiosi. E se non potete dare un perdono sacramentale in quel momento, almeno date la consolazione di un fratello che accompagna e lascia la porta aperta”.

Foto: Vatican Media